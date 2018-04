Triết lý đào tạo bác sĩ y khoa Tâm - Trí

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng là người sáng lập Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, Tập đoàn y khoa Tâm Trí, nay là người nối tiếp sứ mệnh đào tạo bác sĩ y khoa tại Trường ĐH Phan Châu Trinh.

Tháng 8.2017, Trường ĐH Phan Châu Trinh trở thành thành viên liên kết với Tập đoàn y khoa Tâm Trí, được Bộ GD-ĐT cấp phép mở ngành đào tạo y đa khoa (mã ngành 77200101) và bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên năm 2018. Đây là một trong số ít trường đào tạo ngành bác sĩ đa khoa có cơ sở thực hành là 4 bệnh viện (BV) đa khoa Tâm Trí trên cả nước. Sinh viên (SV) theo học cũng được thực hành lâm sàng ở BV ngay từ năm đầu tiên, thời gian thực hành lên đến 80% thời gian của hệ đào tạo 6 năm.



“Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một trường chuẩn mực, tạo ra một tầng lớp trí thức y khoa, là những người thầy thuốc hoàn chỉnh cả tâm và trí, có lòng trắc ẩn với nỗi đau của con người, giúp chữa lành hay giảm thiểu được nỗi đau do bệnh tật”, bác sĩ Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Phan Châu Trinh, cho biết.

Tâm - Thế hệ bác sĩ giàu lòng trắc ẩn

Phòng thí nghiệm thực hành

Triết lý giáo dục khai phóng đặc biệt được nhấn mạnh tại trường, để người trí thức y khoa không chỉ là một bác sĩ giỏi về chuyên môn mà còn giàu lòng quả cảm. “Chúng tôi mong muốn đón nhận HS, SV thực sự yêu thích và tâm huyết với nghề y, có giấc mơ trở thành bác sĩ phục vụ trực tiếp người bệnh, hay trở thành nhà nghiên cứu y khoa, với những công trình y học có giá trị cho đất nước, cho thế giới”, bác sĩ Tùng kỳ vọng.

Đã từng là người quản lý các cơ sở y tế công - tư, đã trải nghiệm những thương đau, mất mát, sự sống và cái chết… bác sĩ Tùng hiểu được những “giới hạn của y học”, “giới hạn của lòng trắc ẩn” và hệ lụy của nó đối với sức khỏe và sinh mạng của con người. “Việc đầu tư trường y khoa chuẩn mực, có triết lý y khoa, có động lực từ lòng nhân ái là nỗi ưu tư, trăn trở của chúng tôi với hoài bão đào tạo thế hệ bác sĩ chuẩn mực hoàn hảo để phục vụ cho người bệnh”, bác sĩ Tùng cho biết.

Và theo ông, chặng đường 21 năm xây dựng và phát triển Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, 5 năm cho Tập đoàn y khoa Tâm Trí, chính là nền tảng vững chắc cho cơ sở đào tạo y khoa hôm nay. Đó là BV thực hành, chương trình đào tạo sát với thực tế theo chuẩn quốc tế, tổng thời gian thực tập tại BV phải đạt 70 - 80% thời lượng trong chương trình đào tạo 6 năm, chương trình được thẩm định độc lập…

Trí - Bác sĩ chuẩn mực quốc tế

Chiến lược phát triển tại khoa y là hướng đến sử dụng công nghệ kỹ thuật y khoa và công nghệ sinh học, xuyên suốt trong hành trình đào tạo. Để làm được điều này, trường đã thành lập trung tâm nghiên cứu kỹ thuật và ứng dụng gen trong y sinh (center of research and application of gene in Biomedicine - CRAGB) ngay trong năm 2018. Đây là một trung tâm nghiên cứu di truyền, sinh học phân tử và ứng dụng trong chẩn đoán, nghiên cứu và điều trị lâm sàng tại BV thực hành của Tập đoàn Tâm Trí với mức đầu tư ban đầu trên 1 triệu USD, phục vụ ngay cho khóa tuyển sinh đầu tiên trong năm 2018.

“Môi trường y tế hóa” là ưu thế nổi trội của y khoa nhà trường, khi SV được tiếp cận môi trường BV ngay ngày đầu nhập học cho đến khi ra trường, được tiếp xúc với người bệnh tại các khoa phòng bệnh viện, được nhìn thấy bác sĩ khám bệnh, cấp cứu, phẫu thuật... Trường cũng sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ quan trọng dùng cho việc dạy và học cho SV y khoa, từ giáo trình, sách vở, hay kỹ thuật y khoa, những nghiên cứu quốc tế... Tại trường sẽ có trung tâm tiếng Anh y khoa nhằm tăng cường kỹ năng tiếng Anh cho SV trong học tập cũng như dễ dàng làm việc sau khi ra trường.

Từ chuẩn chất lượng cơ bản này, khoa y - PCTU sẽ tiếp tục hoàn thiện và kiện toàn các tiêu chí và tiêu chuẩn trong hoạt động của một trường đại học trong vòng 3 năm tới và hướng đến đạt bộ chuẩn chất lượng đào tạo y khoa khu vực sau 10 năm hoạt động, như chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance - Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á).