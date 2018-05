Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam dự kiến chỉ xét tuyển vào lớp 6

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp từ mầm non tới THCS trên địa bàn thành phố, trong đó tiếp tục khẳng định sẽ thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh, do UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt, để tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6; tiếp tục sử dụng hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

Thông báo trên nhấn mạnh: "Mọi học sinh đều được đảm bảo quyền lợi tuyển sinh theo đúng tuyến, được hỗ trợ một cách thuận lợi nhất qua hình thức tuyển sinh trực tuyến". Có 100% trường tiểu học công lập (694 trường) tuyển sinh theo phương thức xét tuyển theo tuyến, do UBND quận, huyện, thị xã quy định và sử dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội khẳng định, hầu hết trường THCS công lập trong 597 trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, trong đó chủ yếu là xét tuyển theo tuyến, do UBND quận, huyện, thị xã quy định, và sử dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến. "Dự kiến, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển", thông báo nêu rõ.

Như vậy, bằng thông báo này, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có thể vẫn tiếp tục tuyển sinh vào lớp 6 bằng hình thức xét tuyển chứ không thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực như dự kiến của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội trước đó.

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cũng cho biết, từ 9 giờ ngày 26.5 đến 9 giờ ngày 28.5 tới sẽ triển khai thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 trên toàn thành phố tại cổng điện tử: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Tất cả học sinh lớp 5 trên thành phố có thể dùng mã học sinh để đăng ký thử nghiệm. Phòng Giáo dục - Đào tạo quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các trường trên địa bàn tổ chức công tác tuyển sinh.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 8.4, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội công bố việc thực hiện theo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh THCS, THPT của Bộ Giáo dục - Đào tạo, cho phép kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực vào lớp 6 với một số cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh.