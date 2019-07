Trường đại học Văn Lang vươn tầm hợp tác công nghệ Nhật

Ngày 1.7.2019, trong khuôn khổ chuyến công tác Hội nghị thượng đỉnh G20 và Hội nghị xúc tiến đầu tư VN - Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao VN tại Tokyo (Nhật Bản), VLU và GNT đã ký kết thỏa thuận về sự hợp tác chiến lược của hai bên trong lĩnh vực công nghệ, khoa học và kỹ thuật cao. Đây là cột mốc đánh dấu những thành quả đến từ sự nỗ lực theo đuổi định hướng quốc tế hóa của VLU trong nhiều năm qua.

Tham gia buổi lễ ký kết có ông Nguyễn Cao Trí, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị VLU, và ông Katakana, Chủ tịch GNT, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại diện nhiều bộ ngành hai nước.

Thúc đẩy công nghệ

Theo nội dung ký kết giữa hai bên, GNT sẽ hỗ trợ VLU thúc đẩy phát triển công nghệ cho quản lý và đào tạo. Hai bên cùng tập trung hợp tác xây dựng đội ngũ kỹ sư công nghệ số, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đưa ra những giải pháp phần mềm ứng dụng cho ngành kỹ thuật cao. Trong thời gian tới, VLU và GNT sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ hoạt động giao lưu học thuật và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn đời sống, theo phương châm và định hướng đào tạo ứng dụng mà VLU đang theo đuổi.

VN có vị trí địa lý thuận lợi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tăng trưởng kinh tế nhanh và đang ở trong thời kỳ dân số vàng với nguồn lao động dồi dào. Việc ứng dụng và khai thác triệt để thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để phát huy lợi thế thương mại và chuyên sâu một số ngành công nghiệp là định hướng đúng đắn mà Chính phủ đang theo đuổi. Định hướng này lấy công nghiệp điện tử là con đường chủ đạo phát triển.

Khu đô thị giáo dục Van Lang Education City ở TP.HCM TL

Ươm mầm vươn xa

Phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề về kinh tế số trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 28.6, Thủ tướng đã nhấn mạnh tiềm năng to lớn và tầm quan trọng của kinh tế số; tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế số, tranh thủ tối đa lợi ích của kinh tế số và các công nghệ mới nổi, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn trong kinh tế số.

Nắm bắt định hướng này, VLU liên tục triển khai hợp tác mạnh mẽ với nhiều đối tác quốc tế nhằm đổi mới chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các nhóm ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai. Khi đầu tư bài bản và tiếp cận đúng cách, những thế hệ học sinh - sinh viên được đào tạo thông qua những dự án hợp tác này sẽ đóng vai trò là một trong những nguồn lực then chốt trong việc rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia.

GNT là tập đoàn công nghệ hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực phát triển phần mềm và công nghệ kỹ thuật số với bề dày kinh nghiệm trên 20 năm. Tại VN, ngoài việc xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp về ứng dụng trên smartphone, thương mại điện tử, social network và game studio, GNT còn đang triển khai một dự án hỗ trợ sinh viên TP.HCM khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ với diện tích hơn 1.000 m2, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9.2019.