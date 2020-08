Trường ĐH dành chỉ tiêu cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ra sao?

Truyền hình trực tuyến: Thi THPT an toàn trước dịch Covid-19 Để giúp TS an tâm và có sự chuẩn bị chu đáo nhằm đảm bảo an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong tình hình dịch bệnh đang phức tạp, Ban Tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi 2020 tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề “Thi THPT an toàn trước dịch Covid-19”. Vào lúc 14 giờ 30 hôm nay 5.8, chương trình sẽ được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Tham dự chương trình sẽ có ông Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM (thành viên Ban Tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi 2020); ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc marketing Tập đoàn Thiên Long (thành viên Ban Tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi 2020) và tiến sĩ - bác sĩ Phạm Lê Duy, bác sĩ tại phòng khám dị ứng và miễn dịch lâm sàng Bệnh viện ĐH Y Dược, giảng viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Tại chương trình, bác sĩ và các chuyên gia sẽ giải đáp thắc mắc , đưa ra những lời khuyên để thí sinh, người nhà và các tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi có được sự chuẩn bị chu đáo cho một mùa thi an toàn, cũng như những thông tin mới nhất về cách thức hỗ trợ thí sinh và người nhà phù hợp tình hình dịch bệnh hiện nay. Nữ Vương