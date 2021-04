Trường ĐH Greenwich (Việt Nam) đồng hành cùng Đại sứ quán Anh trong hành trình giáo dục

Sáng 23.4, chiếc xe buýt 2 tầng biểu tượng của Hành trình Giáo dục và Công nghệ Vương quốc Anh (UK EdTech Roadshow) do Đại sứ quán Anh tổ chức đã chính thức có mặt tại Trường ĐH Greenwich (Việt Nam), mang đến cho các sinh viên đang theo học chương trình cử nhân của Vương quốc Anh tại đây cơ hội giao lưu và tìm hiểu sâu hơn về nền giáo dục “xứ sở sương mù” mà các em đã lựa chọn.

Sinh viên Trường ĐH Greenwich (Việt Nam) chụp ảnh cùng đoàn Lãnh sự quán Anh bên cạnh xe buýt 2 tầng

Trong 4 trường được chọn làm điểm đến của UK EdTech Roadshow, Trường ĐH Greenwich (Việt Nam) là đơn vị đào tạo chương trình cử nhân do Trường ĐH Greenwich (Vương quốc Anh) cấp bằng đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2009. Trong hơn 10 năm tại Việt Nam, Trường ĐH Greenwich (Việt Nam) không ngừng phát triển, là đại diện tiêu biểu cho chất lượng giáo dục hàng đầu của Vương quốc Anh. Hiện nay, trường có cơ sở tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM.

Trong sự kiện lần này, các sinh viên Trường ĐH Greenwich (Việt Nam) tại TP.HCM là những cái tên vinh dự đại diện cho các sinh viên của Vương quốc Anh tại Việt Nam đồng hành cùng Đại sứ quán Anh trong hành trình quảng bá giáo dục nước Anh.

Sinh viên Greenwich (Việt Nam) đón tiếp đoàn Đại sứ quán Anh do Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM dẫn đầu thăm trường

Phát biểu tại buổi giao lưu cùng sinh viên, ông Sam Wood đã chia sẻ về các chương trình học của Vương quốc Anh, đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam nhất là trong lĩnh vực giáo dục – một trọng tâm mà Vương quốc Anh rất coi trọng. Khi được hỏi về lợi thế của sinh viên Greenwich tại Việt Nam so với sinh viên Greenwich tại Vương quốc Anh, Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM cũng đánh giá cao năng lực và sự tự tin của sinh viên Trường ĐH Greenwich (Việt Nam), đặc biệt coi trọng chương trình thực tập tại doanh nghiệp – OJT (On the job training), một chương trình trang bị cho sinh viên rất nhiều kỹ năng thực tế, bản lĩnh nghề nghiệp.

Ông Sam Wood - Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM đánh giá cao sự tự tin của sinh viên Greenwich (Việt Nam)

Phó Tổng Lãnh sự cũng nhấn mạnh thêm, với thương hiệu của nền giáo dục hàng đầu thế giới là Vương quốc Anh, sinh viên Trường ĐH Greenwich (Việt Nam) có thể tự tin theo đuổi việc học tập và làm việc tại bất cứ đâu trên thế giới.

Vui mừng chào đón chuyến thăm của đoàn Tổng Lãnh sự quán Anh và các khách mời, ông Nguyễn Nhựt Tân - Giám đốc Trường ĐH Greenwich (Việt Nam) bày tỏ niềm tự hào: “Trường ĐH Greenwich (Việt Nam) tự hào là một trong những đơn vị đào tạo cử nhân của Vương quốc Anh lâu năm ở Việt Nam. Sinh viên của chúng tôi thừa hưởng chất lượng giáo dục và môi trường đào tạo được kiểm định bằng những tiêu chuẩn khắt khe và uy tín của Trường ĐH Greenwich (Vương quốc Anh) nói riêng và nền giáo dục Vương quốc Anh nói chung.”

Ông Nguyễn Nhựt Tân - Giám đốc Trường ĐH Greenwich (Việt Nam) phát biểu tại chương trình

Trong phần toạn đàm, sinh viên còn được nghe các khách mời là những cựu sinh viên của Vương quốc Anh chia sẻ về kinh nghiệm học tập, kỹ năng nghề nghiệp cho tương lai đồng thời nhấn mạnh những ưu điểm làm nên thương hiệu của nền giáo dục Vương quốc Anh như: chương trình học đặc sắc, chất lượng hàng đầu thế giới; nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị; thời gian học rút ngắn chỉ mất 3 năm cho bậc đại học, 1 năm bậc thạc sĩ,…

Bên cạnh đó, khách mời của chương trình là ông Nguyễn Thuận Thành, Giám đốc Nhân sự - NashTech Việt Nam cũng có những chia sẻ với sinh viên Trường ĐH Greenwich (Việt Nam) về những kỹ năng nghề nghiệp nổi bật của sinh viên chương trình giáo dục Vương quốc Anh và cơ hội việc làm tại các công ty công nghệ lớn của Anh như NashTech.