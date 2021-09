Trường học đầu tiên của TP.HCM có thể đi học trở lại vào ngày 11.10

Sáng nay, ngày 30.9, lãnh đạo Sở GD-ĐT cùng các phòng chuyên môn đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch để đưa học sinh đi học trở lại tại xã Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM).

Theo đó, đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT đã kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học tại Trường tiểu học Thạnh An và trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ).

Ông Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh An thông tin sau khi Sở GD-ĐT kiểm tra, trường sẽ củng cố, hoàn thiện các điều kiện trong phòng, chống dịch để đảm bảo các tiêu chí tốt hơn. Thêm vào đó, để học sinh đi học trở lại thì toàn bộ học sinh, giáo viên, nhân viên sẽ phải thực hiện xét nghiệm RT-PCR trước đó 3 ngày. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nếu được sự phê duyệt của UBND TP.HCM thì học sinh xã Thạnh An có thể đi học trở lại vào ngày 11.10, thay cho đề xuất trước đó là ngày 4.10.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên chiều 29.9, ông Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ (TP.HCM), thông tin huyện đã xây dựng phương án thí điểm cho học sinh ở xã Thạnh An đi học trở lại vào ngày 4.10 và trình UBND TP.HCM và Sở GD-ĐT phê duyệt. Trước tiên, huyện sẽ ưu tiên cho học sinh 250 học sinh các khối lớp 1, 2 và lớp 6, 9, 12 của Trường tiểu học Thạnh An và THCS- THPT Thạnh An.

Ông Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh An cũng cho hay, theo phương án mà trường đề xuất, trường dự kiến cho 131 học sinh của 5 lớp, trong đó có 2 lớp khối 6, 2 lớp khối 9 và một lớp 12 đi học trở lại từ ngày 4.10 với thời lượng tiết học là 50% trực tiếp và 50% trực tuyến. Các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến.