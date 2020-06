Trường quốc tế Chadwick sắp có tại Ecopark danh giá và thành tích ‘đáng nể’ thế nào?

Mới đây, thông tin Chadwick Global Enterprises, LLC (Mỹ) sẽ cùng Liên doanh Giáo dục quốc tế Ecopark Daesung (Liên doanh giữa Tập đoàn Ecopark và Công ty Digital Daesung Korea Hàn Quốc) đặt cơ sở quốc tế thứ 2 tại khu đô thị Ecopark đã gây chú ý trong giới du học bởi những danh tiếng của Chadwick tại Mỹ và trong cộng đồng những người quan tâm tới giáo dục du học. Trong lịch sử 85 năm hình thành và phát triển, đây mới là cơ sở thứ 2 của Chadwick tại nước ngoài, sau những thành công tại trường Chadwick cơ sở Hàn Quốc.

Hệ thống trường liên cấp quốc tế Chadwick tại Mỹ được thành lập từ năm 1935 bởi bà Margaret Lee Chadwick. Đây là trường tư thục liên cấp từ mẫu giáo đến trung học sở hữu cơ sở vật chất hàng đầu với quy mô 1.300 học sinh, được đào tạo trong khuôn viên với diện tích hơn 18 ha trên ngọn đồi ở Palos Verdes Peninsula. Trường quốc tế Chadwick được cấp phép giảng dạy 3 chương trình hệ thống International Baccalaureate (IB) quốc tế, cung cấp các chứng chỉ PYP, MUP, DP and CP.

Một giờ học ngoại khóa thực hành tại Chadwick

Với tỷ lệ trung bình mỗi lớp là 8 học sinh trên 1 giáo viên, các giáo viên của Chadwick kết hợp thảo luận, viết và trao đổi phương pháp tư duy học tập trực tiếp với học sinh. Cách tiếp cận này cung cấp một ảnh chụp nhanh thực sự về sự hiểu biết chung của học sinh về cơ hội và cơ hội để xem lại và tập trung lại khi cần thiết. Với số lượng sĩ số thấp cũng cho phép giáo viên của Chadwick có thể quan tâm tới các học sinh nhiều hơn, qua đó làm bạn với học sinh không chỉ trong trường mà còn như các chuyên gia, người bạn tư vấn cho các em trong cuộc sống hàng ngày.

Học sinh tại Chadwick biểu diễn nghệ thuật

Với tôn chỉ “Một trường học, nhiều cơ sở đào tạo”, Chadwick tập trung vào mô hình học trải nghiệm và học hỏi trong và ngoài lớp học, với một mục tiêu duy nhất là giảng dạy những học sinh ưu tú qua mô hình các lớp học nhỏ, học hướng ngoại, đào tạo một giảng viên - một học sinh, chất lượng giáo dục ưu tú, trải nghiệm đào tạo quốc tế, các mô hình đạo tạo thể chất, nghệ thuật hàng đầu thế giới. Trường Chadwick nhấn mạnh vào việc xây dựng nhân cách và khả năng lãnh đạo của học sinh qua các giá trị cơ bản là sự trung thực, tôn trọng, trách nhiệm, công bằng và lòng nhân ái, chuẩn bị học sinh cho sự thành công trong bậc học đại học, cuộc sống và công việc.

Trường liên cấp quốc tế Chadwick tại Hàn Quốc

Để có thể vào học tại Chadwick, các học sinh sẽ phải trải qua 1 kỳ thi sát hạch sau khi đơn đăng ký được các gíao viên của trường xét duyệt thành công. Đặc biệt, các học sinh từ lớp 5, 6 trở lên phải tham gia làm bài kiểm tra đầu vào (ISEE). Kỳ thi này là một chức năng của Cục Hồ sơ Giáo dục (ERB), một cơ quan độc lập cung cấp bài kiểm tra nhập học, cả trong nước và quốc tế, cho các sinh viên đang nộp đơn vào các trường tư thục.

Chadwick thường xuyên trao tặng các suất học bổng trị giá hàng chục ngàn đô la cho các học viên xuất sắc.

Trường Chadwick được công nhận bởi Western Association of Schools and Colleges and Association for Experiential Education; California Association for Independent Schools, và trường Quốc tế Chadwick International được công nhận bởi Council of International Schools (Hội đồng các trường quốc tế CIS - tổ chức hàng đầu thế giới về kiểm định và công nhận các trường đạt tiêu chuẩn quốc tế.)

Khuôn viên khu thể thao của trường quốc tế Chadwick tại Hàn Quốc

Chadwick là một trong những trường tư thục danh giá hàng đầu và luôn được đánh giá vào top 1.6% trường liên cấp có kết quả tốt nhất nước Mỹ. Theo một khảo sát của Niche (Niche là một trang web xếp hạng và đánh giá trường học uy tín hàng đầu tại Mỹ) vào năm 2014 thì trường trung học Chadwick là một trong số 25 trường trung học tốt nhất nước Mỹ với điểm xếp hạng học tập là A+.

Kết quả khảo sát của Niche được tập hợp từ các ý kiến từ cộng đồng và nhiều dữ liệu khác nhau. Trang web này xếp hạng hơn 100.000 trường dựa trên 27 triệu ý kiến từ hơn 300.000 học sinh và các bậc phụ huynh. Họ xếp hạng các ngôi trường trên theo nhiều khía cạnh như là các học giả, giáo viên, sự đa dạng và văn hóa học đường, các nguồn lực và cơ sở hạ tầng.

Không gian sống xanh lý tưởng và môi trường giáo dục quốc tế là những chuẩn mực sống mà Ecopark muốn mang lại cho thế hệ tương lai

Cơ sở quốc tế đầu tiên của trường Chadwick được thành lập tại thành phố thông minh Songdo tại Hàn Quốc mang tên Chadwick International vào năm 2010 với quy mô 1.300 học sinh. Chadwick International tại Songdo hiện là trường quốc tế hàng đầu tại Hàn Quốc được phụ huynh học sinh rất yêu mến.

Các học sinh tốt nghiệp tại Chadwick Hoa Kỳ và Hàn Quốc liên tục được nhận vào các trường đại học hàng đầu thế giới như: Harvard, Princeton, Columbia, Stanford, Berkeley và Cornell.

Cơ sở quốc tế của Chadwick tại Ecopark sẽ mang tên Chadwick Hà Nội, nằm liền kề khu biệt thự đảo - phân khu cao cấp nhất tại Ecopark

Kể từ khóa tốt nghiệp đầu tiên vào năm 1940, Chadwick đã đào tạo hơn 4.647 học sinh. Các cựu sinh viên thường xuyên trở lại trường với tư cách là những giảng viên, giảng viên khách mời, những nhà tài trợ, tình nguyện viên cho trường.

Một số cựu học sinh nổi tiếng của Chadwick có thể kể đến như: Maureen Reagan - con gái cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan; Danese Cooper - Nhà khoa học máy tính, cựu giám đốc kỹ thuật của Wikimedia Foundation; Jann Wenner - ông chủ tạp chí Rolling Stone; Peter Frank Davis - nhà làm phim, tiểu thuyết gia và nhà báo người Mỹ, tác giả bộ phim Hearts and Minds - kể về cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, đã giành giải thưởng Học viện tài liệu xuất sắc nhất năm 1974; hay Robert Towne - nhà biên kịch, nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên, tác giả của kịch bản phim Khu phố Tàu, bộ phim đạt giải Oscar (1974) và là một trong những kịch bản phim hay nhất mọi thời đại; nữ diễn viên kiêm ca sĩ đoạt giải Emmy và Grammy Lizaroeelli; Micah Nut - Đồng sáng lập công ty Copperworks, được mệnh danh là nhà máy chưng cất thủ công tốt nhất ở Mỹ…