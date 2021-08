Trường quốc tế online mở ra hướng lựa chọn mới cho phụ huynh

Buổi tọa đàm do Báo Thanh Niên tổ chức diễn ra vào tối ngày 15.8 có sự tham gia của Bùi Khánh Nguyên - chuyên gia giáo dục song ngữ, TS NGƯT Nguyễn Kim Dung và bà Trần Thị Hải Hà - Giám đốc Vùng Châu Á - Thái Bình Dương trường Ivy Global School.

Học tập online: xu hướng tất yếu trong tương lai gần

Trong khi hình thức trường học phổ thông online còn khá mới mẻ với đại đa số phụ huynh Việt Nam, thì từ lâu nhiều trường tại Anh, Mỹ, Úc có trường dạy online cấp bằng chính quy. Rất nhiều thế hệ học sinh đã tốt nghiệp từ các trường phổ thông online để vào đại học trên toàn thế giới. Với cuộc cách mạng của internet, việc học online đã chuyển sang giai đoạn mới với trải nghiệm học tập tốt hơn nhiều nhờ công nghệ kết nối và tương tác hoàn thiện.

Theo chuyên gia giáo dục Bùi Khánh Nguyên, dịch Covid-19 tạo cú hích mới cho việc học tập online tại Việt Nam, các trường công, trường tư cũng đều phải thực hiện dạy và học online một phần hoặc toàn phần. Thậm chí còn có các dự báo các trường đại học online sẽ dẫn tới sự sụp đổ của đại học truyền thống theo hình thức khuôn viên và giảng đường, trừ khi là các đại học lột xác chuyển hướng theo việc dạy kết hợp online hoặc mở thêm các chương trình online hoàn toàn để thu hút sinh viên trên toàn thế giới. “Một học sinh hiện đại thì không thể né tránh việc học online. Tôi nghĩ nó sẽ xảy ra một phần hoặc toàn phần cả ở bậc phổ thông và đại học. Do vậy cách duy nhất là thích ứng với việc học online hoặc lựa chọn những chương trình online ngay khi phù hợp”, chuyên gia Bùi Khánh Nguyên nhận định.

Tiến sĩ Nguyễn Kim Dung, một người chuyên hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế cho biết: “Dù là hình thức dạy online hay trực tiếp thì các trường đều tuân thủ các yêu cầu, quy định về học thuật, về chương trình, về giáo viên và cũng có giá trị, chất lượng như nhau”. Theo đó, học sinh tốt nghiệp trường học online có thể nộp đơn vào đại học lớn, được công nhận bình đẳng như các trường học trực tiếp.

Vài năm qua, một số trường đã đưa chương trình dạy online vào Việt Nam, được đón nhận vì đây là hình thức học mới, đặc biệt phù hợp trong giai đoạn giãn cách xã hội và trẻ em không thể đến trường. Cả hai chuyên gia đánh giá đây là tín hiệu tốt. Đặc biệt, giáo viên bản xứ dạy từ xa nên họ không gặp các vấn đề trong khâu tuyển dụng khi phải đưa giáo viên qua Việt Nam giữa thời điểm dịch covid-19. Công nghệ học tập online cho phép hàng trăm ngàn người sử dụng cùng lúc một tài nguyên học tập nên học phí cũng rất cạnh tranh so với trường quốc tế giảng dạy trực tiếp.

Phụ huynh nên chọn trường quốc tế online có kiểm định

Điều mà nhiều cha mẹ học sinh quan tâm là làm sao chọn được trường quốc tế online chất lượng? Các chuyên gia cho rằng nên dựa vào các kiểm định quốc tế.

Bà Hải Hà, đại diện của trường quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School (IGS) - một trong những trường quốc tế online đầu tiên tại Việt Nam cho biết: “Tại VN hình thức học online còn khá mới mẻ và nó chỉ được chấp nhận khi phụ huynh buộc phải tìm đến một giải pháp học tập cho con khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, các chương trình học online quốc tế đa số là tự phát, chưa cho con học môi trường bài bản như một trường quốc tế online được kiểm định. IGS của là trường học trực tuyến thuộc bang Florida, Hoa Kỳ, dành cho học sinh từ lớp 1-12, dạy chương trình theo chuẩn Common Core của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. IGS được kiểm định bởi tổ chức kiểm định hàng đầu tại Mỹ Cognia”.

Để có được chứng nhận kiểm định, IGS đã đáp ứng 34 tiêu chuẩn khắt khe của Tổ chức kiểm định giáo dục Cognia (Mỹ). Nhờ đó, học sinh có thể yên tâm về chất lượng đào tạo, nhân sự quản lý, bằng cấp được công nhận tại nhiều quốc gia. Học sinh IGS có thể chuyển tới các trường trung học tại Mỹ và có lợi thế vào các trường đại học hàng đầu.

Học sinh Việt Nam có thể chọn nhiều hình thức học: tự học tại nhà với các nền tảng của IGS hoăc tham gia các lớp học trực tuyến với giáo viên tại Mỹ và giáo viên cố vấn tại Việt Nam.

Qua gần 2 năm tại Việt Nam, IGS có khoảng 4 ngàn học sinh theo học trên nền tảng học của trường dưới hình thức học homeschooling và trong các lớp học tương tác trực tuyến với giáo viên Mỹ và giáo viên chủ nhiệm Việt Nam. Học kỳ mùa thu sắp tới sẽ có khoảng 1.000 học sinh mới. Do không phải đầu tư vào CSVC đã giúp IGS có mức học phí vô cùng hợp lý chỉ từ 24-30 triệu đồng/năm học, bằng 10% so với học tại trường song ngữ và 5% so với trường quốc tế thông thường. Ngoài ra, trường có chương trình hỗ trợ tài chính, cũng như các học bổng tài năng, lên đến 50-100% học phí.