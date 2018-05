Trường THCS công chất lượng cao ở Hà Nội chỉ xét tuyển vào lớp 6

Theo ông Quang, từ năm 2015 đến nay, trường Hà Nội - Amsterdam xét tuyển vào lớp 6, vẫn đảm bảo chất lượng học sinh. Phương án này có những lợi thế như công bằng, tôn trọng sự phấn đấu của học sinh trong những năm tiểu học và kết quả đánh giá giáo dục của các nhà trường...



Cũng theo ông Quang, không chỉ Trường THPT Hà Nội - Amsterdam, hầu hết các trường THCS công lập chất lượng cao được phép kiểm tra đánh giá năng lực để tuyển sinh đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT nhưng cũng đề xuất chỉ xét tuyển vào lớp 6 năm học 2018 - 2019.

Phòng GD-ĐT Q.Cầu Giấy cũng đã phát thông báo chính thức về thay đổi phương án tuyển sinh vào Trường THCS Cầu Giấy. Thay vì tuyển sinh xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực như kế hoạch tuyển sinh ngày 15.5.2018 của phòng thì trường này sẽ xét tuyển.

Theo lãnh đạo Sở, tiêu chí xét tuyển chi tiết của từng trường sẽ được công bố công khai trước tháng 6. Tuy nhiên, dư luận băn khoăn dựa vào tiêu chí nào để xét tuyển khi Bộ đã có văn bản yêu cầu tinh giản nhiều cuộc thi và không sử dụng kết quả của các cuộc thi do Sở chủ trì tổ chức, thành tích của học sinh do Sở cử đi tham gia các cuộc thi quốc tế vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh từ năm học 2017 - 2018… Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết theo quy định của Bộ, với những học sinh đạt giải trong các cuộc thi trước năm học 2017 - 2018 sẽ được bảo lưu trong toàn cấp học. Do vậy, các trường vẫn có thể sử dụng kết quả của các kỳ thi từ năm học 2016 - 2017 trở về trước để xét tuyển cho năm nay.