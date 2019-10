Trường xây dựng tiền tỉ, mới hơn 2 năm đã xuống cấp

Theo UBND xã Nhơn An, trường được khởi công xây dựng ngày 13.3.2017 và đưa vào hoạt động tháng 9.2017. Đơn vị thi công là Công ty TNHH xây dựng Hưng Thạnh, đơn vị giám sát là Công ty TNHH tư vấn thiết kế An Phú. Trường có diện tích xây dựng hơn 1.000 m, gồm các khu phòng chức năng, nhà bếp, khu các lớp học, nhà bảo vệ, tường rào, cổng ngõ…

Ông Nguyễn Tấn Đức, Chủ tịch UBND xã Nhơn An, cho biết: Do trường xây trên nền đất ruộng, địa chất không ổn định nên một số vị trí nền bị lún. Ngoài ra, trường nằm ở vị trí thoáng gió, khi có gió thường làm tốc các tấm trần nhà ở khu vực hành lang. Có tình trạng này là do trước kia đơn vị tư vấn thiết kế chưa tính đến các điều kiện ngoại cảnh tác động, chưa đưa ra phương án xây dựng phù hợp. Trước mắt, UBND xã cùng với đơn vị thi công tiến hành sửa chữa, khắc phục tình trạng đọng nước khu vực sân trường, các vị trí nền bị lún , thay lại hệ thống trần nhà.