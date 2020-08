Truyền hình trực tuyến: Thi THPT an toàn trước dịch Covid-19

Để giúp thí sinh an tâm và có sự chuẩn bị chu đáo nhằm đảm bảo an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong tình hình dịch bệnh đang phức tạp, Ban Tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi 2020 tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề “ Thi THPT an toàn trước dịch Covid-19”.