TTC Edu: mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng giáo dục

Từ các ký kết hợp tác với đối tác từ những nền giáo dục tiên tiến thế giới…

Điểm qua các hoạt động nổi bật của Công ty CP Giáo dục Thành Thành Công (TTC Edu) có thể thấy, ngoài những con số tăng tưởng về quy mô cơ sở, số lượng các ký kết hợp tác quốc tế của đơn vị này cũng là một trong những điểm đáng quan tâm.

Có thể kể đến như: Ký kết hợp tác với Tập đoàn Giáo dục Takasago (Nhật Bản) từ năm 2017 để nhận chuyển giao đào tạo chương trình Giáo dục Thể chất Nhật Bản; Ký kết hợp tác với Đại học Kyungnam (Hàn Quốc) vào tháng 6.2018 trong các hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên, học bổng, học thuật...; Chương trình giao lưu và trao đổi kinh nghiệm và đào tạo chuyên môn tại Trường Quốc tế NIST (Thái Lan) vào tháng 11.2018; Hợp tác tổ chức Giáo dục New Zealand (ENZ) từ tháng 3.2019 hướng đến việc trao đổi, giao lưu nghiên cứu học thuật, các cơ hội học bổng cho học sinh Phổ thông với các trường trung học tại New Zealand; Kế hoạch triển khai đào tạo chuyên môn về Phương pháp dạy học cho Cán bộ quản lý và giáo viên trong hệ thống từ Trường Sư phạm AUT - New Zealand…

Đại diện Tập đoàn Giáo dục Takasago (Nhật Bản) trong chương trình chuyển giao đào tạo chương trình Giáo dục Thể chất Nhật Bản tại TTC Edu Bên cạnh đó, với sự tham gia đầu tư của Quỹ Navis Capital (Malaysia) có nhiều năm kinh nghiệm trong các hoạt động đầu tư hiệu quả vào mảng Giáo dục tại nhiều quốc gia khác nhau như Guardian (Úc), White Lodge (Singapore), trường Cao đẳng - Đại học SGEi (Malaysia), Trường đại học ITM (Ấn Độ), Viện đào tạo ngôn ngữ Wall Street,… TTC Edu sẽ có thêm nhiều nguồn lực để đẩy nhanh và mạnh các hợp tác quốc tế sâu, rộng cho các bậc học mầm non, phổ thông, cao đẳng và đại học. Bên cạnh đó, với sự tham gia đầu tư của Quỹ Navis Capital (Malaysia) có nhiều năm kinh nghiệm trong các hoạt động đầu tư hiệu quả vào mảng Giáo dục tại nhiều quốc gia khác nhau như Guardian (Úc), White Lodge (Singapore), trường Cao đẳng - Đại học SGEi (Malaysia), Trường đại học ITM (Ấn Độ), Viện đào tạo ngôn ngữ Wall Street,… TTC Edu sẽ có thêm nhiều nguồn lực để đẩy nhanh và mạnh các hợp tác quốc tế sâu, rộng cho các bậc học mầm non, phổ thông, cao đẳng và đại học.

Buổi làm việc của TTC Edu với tổ chức Giáo dục New Zealand và đại diện các trường trung học tại New Zealand Những hoạt động kết nối quốc tế này tạo ra những cơ hội tốt để học sinh - sinh viên có cơ hội tiếp cận các môi trường quốc tế, phương pháp giáo dục hiện đại mà còn là cánh cửa giúp các Trường thuộc hệ thống không ngừng khẳng định uy tín, nâng cao chất lượng giáo dục, mang lại nhiều giá trị cho tổ chức lẫn học sinh - sinh viên cũng như đội ngũ nhân sự. Những hoạt động kết nối quốc tế này tạo ra những cơ hội tốt để học sinh - sinh viên có cơ hội tiếp cận các môi trường quốc tế, phương pháp giáo dục hiện đại mà còn là cánh cửa giúp các Trường thuộc hệ thống không ngừng khẳng định uy tín, nâng cao chất lượng giáo dục, mang lại nhiều giá trị cho tổ chức lẫn học sinh - sinh viên cũng như đội ngũ nhân sự.

… đến sự tăng tưởng, phát triển về mọi mặt

TTC Edu hiện quản lý hệ thống 20 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến đại học tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, Lâm Đồng và Tây Ninh. Trong lộ trình phát triển, số lượng cơ sở trường học TTC Edu sẽ tăng tưởng qua từng năm đáp ứng nhu cầu của thị trường giáo dục Việt Nam.

Buổi làm việc với Đại học Kyungnam (Hàn Quốc) Mục tiêu của TTC Edu là định hướng người học có nền tảng học thuật tốt, vững vàng với những kỹ năng mềm, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo trên nền tảng giá trị cốt lõi Yêu thương - Tôn trọng - Trách nhiệm. Nhiều năm qua, học sinh - sinh viên của TTC Edu đã đạt được nhiều chứng chỉ, giải thưởng cấp quốc gia - quốc tế đáng ghi nhận, nhận được tư vấn - học bổng từ các tổ chức giáo dục của các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến cũng như phát huy các giá trị nền tảng về đạo đức, tư duy tốt đẹp phù hợp với thời đại. Mục tiêu của TTC Edu là định hướng người học có nền tảng học thuật tốt, vững vàng với những kỹ năng mềm, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo trên nền tảng giá trị cốt lõi Yêu thương - Tôn trọng - Trách nhiệm. Nhiều năm qua, học sinh - sinh viên của TTC Edu đã đạt được nhiều chứng chỉ, giải thưởng cấp quốc gia - quốc tế đáng ghi nhận, nhận được tư vấn - học bổng từ các tổ chức giáo dục của các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến cũng như phát huy các giá trị nền tảng về đạo đức, tư duy tốt đẹp phù hợp với thời đại.

Bà Dương Thục Linh, Tổng giám đốc TTC Edu chia sẻ: “Trong giá trị về Trách nhiệm, chúng tôi tin rằng đây là giá trị cốt lõi giúp TTC Edu tạo ra những thay đổi tích cực. Tính trách nhiệm giúp chúng tôi trở thành những người sẵn sàng học hỏi, chủ động và sáng tạo để thực hiện những mục tiêu đã đặt ra. Trong đó, việc hợp tác sâu rộng với nhiều tổ chức quốc tế là một điểm sáng quan trọng hướng tới những lợi ích của người học và người dạy. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu và góp phần tạo ra những mảnh ghép đẹp cho nền giáo dục Việt Nam”.