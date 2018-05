Từ học sinh trường làng đến giáo sư trẻ nhất VN

Can đảm đi sâu vào những vấn đề khó Anh Hiệp đã là một sinh viên xuất sắc của Khoa Toán - Tin Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ở anh Hiệp có sự nhạy cảm đặc biệt về giải tích toán học, sự can đảm đi sâu vào những vấn đề khó đòi hỏi không chỉ tài năng mà còn là cả sự lao động cần mẫn, vượt lên chính mình. Tôi cho rằng đấy là những điều nổi bật nhất ở GS Phạm Hoàng Hiệp. Tôi tin rằng anh Hiệp sẽ còn đi xa hơn nữa trong khoa học cũng như sẽ có nhiều đóng góp cho nền toán học nước nhà. Anh Hiệp đã là một sinh viên xuất sắc của Khoa Toán - Tin Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ở anh Hiệp có sự nhạy cảm đặc biệt về giải tích toán học, sự can đảm đi sâu vào những vấn đề khó đòi hỏi không chỉ tài năng mà còn là cả sự lao động cần mẫn, vượt lên chính mình. Tôi cho rằng đấy là những điều nổi bật nhất ở GS Phạm Hoàng Hiệp. Tôi tin rằng anh Hiệp sẽ còn đi xa hơn nữa trong khoa học cũng như sẽ có nhiều đóng góp cho nền toán học nước nhà. GS Đỗ Đức Thái (Trưởng khoa Toán - Tin Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) Một trong số ít nhà toán học VN đạt đẳng cấp quốc tế Vượt qua mọi gian khó, GS Phạm Hoàng Hiệp đã nổi danh trong ngành hình học giải tích phức trên toàn thế giới. Các công bố khoa học gần đây của GS Hiệp đã gắn tên anh với một định lý toán học quan trọng. Đội ngũ các nhà toán học trong nước đạt trình độ quốc tế rất mỏng. Để toán học VN sánh vai với các cường quốc trên thế giới, VN cần đầu tư rất nhiều cho khoa học. Một điều mà tôi có thể khẳng định được là với những đóng góp của thế hệ mới các nhà toán học VN đang làm việc trong nước, như GS Phùng Hồ Hải, GS Phạm Hoàng Hiệp..., toán học VN sẽ tiếp tục đứng đúng vị trí trong nền toán học thế giới, tương xứng với những đầu tư mà VN dành cho đào tạo và phát triển khoa học. Vượt qua mọi gian khó, GS Phạm Hoàng Hiệp đã nổi danh trong ngành hình học giải tích phức trên toàn thế giới. Các công bố khoa học gần đây của GS Hiệp đã gắn tên anh với một định lý toán học quan trọng. Đội ngũ các nhà toán học trong nước đạt trình độ quốc tế rất mỏng. Để toán học VN sánh vai với các cường quốc trên thế giới, VN cần đầu tư rất nhiều cho khoa học. Một điều mà tôi có thể khẳng định được là với những đóng góp của thế hệ mới các nhà toán học VN đang làm việc trong nước, như GS Phùng Hồ Hải, GS Phạm Hoàng Hiệp..., toán học VN sẽ tiếp tục đứng đúng vị trí trong nền toán học thế giới, tương xứng với những đầu tư mà VN dành cho đào tạo và phát triển khoa học. GS Đinh Tiến Cường, (ĐH Quốc gia Singapore và ĐH Paris 6) Phải đứng ra gánh vác việc chung sớm Vì nhiều lý do mà đội ngũ các nhà nghiên cứu toán học thế hệ 7X rất mỏng, chúng tôi gọi lỗi đó là lỗ hổng thế hệ. Do đó những người tài năng thuộc thế hệ 8X như Hiệp bắt buộc phải đứng ra cùng chúng tôi gánh vác việc chung từ sớm hơn. Tôi cũng đã nói với Hiệp, nếu đảm nhiệm cương vị Giám đốc Trung tâm toán học UNESCO, chắc chắn bạn sẽ phải chịu thiệt thòi về mặt nghiên cứu, bởi không thể duy trì hiệu suất nghiên cứu như trước đây. Vì nhiều lý do mà đội ngũ các nhà nghiên cứu toán học thế hệ 7X rất mỏng, chúng tôi gọi lỗi đó là lỗ hổng thế hệ. Do đó những người tài năng thuộc thế hệ 8X như Hiệp bắt buộc phải đứng ra cùng chúng tôi gánh vác việc chung từ sớm hơn. Tôi cũng đã nói với Hiệp, nếu đảm nhiệm cương vị Giám đốc Trung tâm toán học UNESCO, chắc chắn bạn sẽ phải chịu thiệt thòi về mặt nghiên cứu, bởi không thể duy trì hiệu suất nghiên cứu như trước đây. GS Phùng Hồ Hải (Viện trưởng Viện Toán học - Viện Hàn lâm khoa học - công nghệ VN)