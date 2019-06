Từ sự cố coi thi lớp 10, Quảng Bình rút kinh nghiệm chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia

Ngày 17.6, Sở GD-ĐT Quảng Bình đã tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Một trong những vấn đề được lãnh đạo sở và các phóng viên báo chí quan tâm là công tác tổ chức thi nhằm đảo bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, không để xảy ra những sai sót.

Phổ biến quy chế thi cho phụ huynh

Năm nay Quảng Bình tổ chức 1 cụm thi với 30 điểm thi và 448 phòng thi. Toàn tỉnh có 10.422 thí sinh (TS) đăng ký dự thi, trong đó: 9.957 TS đang học lớp 12 và 465 TS tự do (124 TS tự do chưa tốt nghiệp và 340 TS tự do đã tốt nghiệp). Tại cuộc gặp, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết, công tác phổ biến, quán triệt quy chế thi được sở chú trọng, như: đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn; chỉ đạo các trường phổ thông trực thuộc sở, các trung tâm giáo dục dạy nghề tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy chế thi THPT quốc giacác văn bản chỉ đạo hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm vào các buổi họp cơ quan. Ngoài ra, tổ chức cho 100% học sinh khối 12 học tập quy chế thi vào các buổi chào cờ đầu tuần, trong buổi tổng kết năm học. Tổ chức phổ biến quy chế thi cho phụ huynh học sinh lớp 12 vào cuộc họp giữa năm và cuối năm học.

Ảnh: Trương Quang Nam Sai sót trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua khiến phụ huynh và thí sinh mệt mỏi

Sở phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức đội ngũ tình nguyện viên tuyên truyền vận động nhân dân hỗ trợ nơi ăn ở, phương tiện đi lại; các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi trong lực lượng thanh niên trên địa bàn.

Bảo vệ 24/24 khu vực chấm bài thi trắc nghiệm

Công an tỉnh bố trí, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các điểm thi, ban in sao đề thi, ban làm phách, ban chấm thi; bảo quản, vận chuyển đề thi, bài thi đảm bảo an toàn, bí mật. Bố trí 4 công an bảo vệ 24/24 khu vực chấm bài thi trắc nghiệm và 4 công an trực bảo vệ khu vực chấm bài thi tự luận.

Sở cũng đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia tại các đơn vị để nắm tình hình, chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị cho công tác tổ chức thi được đảm bảo theo quy định. Hiện sở đang tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các phòng bảo quản bài thi, đề thi, phòng chấm bài thi theo quy định.

Theo lịch thi THPT quốc gia, sáng 24.6 bắt đầu họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi; buổi chiều TS đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Sáng 25.6 bắt đầu thi môn đầu tiên làngữ văn.