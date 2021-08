Tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9, riêng lớp 1 từ 23.8

Văn bản quy định: thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9 . Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23.8.

Tổ chức khai giảng vào ngày 5.9.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 16.1.2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25.5.2022 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2022.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30.6.2022.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31.7.2022.

Thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Quyết định này đồng thời quy định nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương như sau:

Kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học: đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần); đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

Bộ GD-ĐT cũng khẳng định, kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Bộ GD-ĐT quy định, kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Nội dung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở các địa phương bao gồm: ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II, ngày kết thúc năm học; ngày thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp THCS.

Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học; các ngày nghỉ lễ, tết; thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học; các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa, vụ, nghỉ tết của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương).

Tựu trường sớm và kéo dài năm học không quá 15 ngày

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc, để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp đặc biệt.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương báo cáo về tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022 trước ngày 10.9; sơ kết học kỳ I trước ngày 31.1.2022; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25.6.2022; những quyết định của chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư trong các trường hợp theo quy định.