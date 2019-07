Tuyển giáo viên không phân biệt loại hình đào tạo

Năm học mới, quận Tân Phú cần tuyển 20 giáo viên, 3 nhân viên cho các trường mầm non, cụ thể như sau: Trường mầm non Bông Sen tuyển 3 giáo viên và 1 nhân viên văn thư; Trường mầm non Hoa Anh Đào tuyển 7 giáo viên; Trường mầm non Nhiêu Lộc tuyển 1 giáo viên; Trường mầm non Phượng Hồng tuyển 2 giáo viên và 1 nhân viên văn thư; Trường mầm non Rạng Đông tuyển 3 giáo viên; Trường mầm non Thiên Lý tuyển 1 nhân viên văn thư; Trường mầm non Vàng Anh tuyển 4 giáo viên.

Bậc tiểu học có nhu cầu tuyển dụng 126 giáo viên, 24 nhân viên, chỉ tiêu của từng trường cụ thể như sau: Trường tiểu học Âu Cơ tuyển 3 giáo viên dạy nhiều môn, 1 giáo viên dạy nhiều môn kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục, 2 giáo viên dạy tiếng Anh và 1 giáo viên tin học; Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh tuyển 1 giáo viên dạy nhiều môn kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục, 4 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 nhân viên CNTT và 1 nhân viên văn thư; Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm tuyển 7 giáo viên dạy nhiều môn, 1 giáo viên dạy nhiều môn kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục, 8 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên dạy Âm nhạc, 1 giáo viên tổng phụ trách đội và 1 nhân viên CNTT; Trường tiểu học Duy Tân tuyển 1 giáo viên dạy nhiều môn, 1 giáo viên dạy nhiều môn kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục, 2 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 nhân viên CNTT, 1 nhân viên văn thư; Trường tiểu học Hiệp Tân tuyển 2 giáo viên dạy nhiều môn, 1 giáo viên dạy nhiều môn kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục, 4 giáo viên dạy tiếng Anh và 1 nhân viên CNTT; Trường tiểu học Hồ Văn Cường tuyểng 4 giáo viên dạy nhiều môn, 1 giáo viên dạy nhiều môn kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục, 1 giáo viên dạy tiếng Anh, 2 giáo viên dạy tin học, 1 giáo viên tổng phụ trách đội, 1 nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật và 1 nhân viên CNTT…

Bậc THCS tuyển dụng tuyển 79 giáo viên, 21 nhân viên, trong đó: Trường THCS Đặng Trần Côn tuyển 1 giáo viên dạy ngữ văn, 1 giáo viên dạy tiếng Anh và 1 giáo viên dạy âm nhạc; Trường THCS Đồng Khởi tuyển 1 giáo viên dạy công nghệ chuyên về kỹ thuật nữ công, 1 giáo viên dạy thể dục, 1 giáo viên dạy âm nhạc, 1 giáo viên dạy tin học, 1 nhân viên CNTT và 1 nhân viên thư viện; Trường THCS Hoàng Diệu tuyển 3 giáo viên ngữ văn, 3 giáo viên dạy tiếng Anh, 3 giáo viên dạy toán, 1 giáo viên dạy sinh học kiêm nhiệm phòng thực hành thí nghiệm, 1 giáo viên dạy thể dục, 1 giáo viên dạy âm nhạc, 2 giáo viên dạy tin học, 1 nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật, 1 giáo viên CNTT và 1 nhân viên thiết bị…

Hội đồng tuyển dụng khẳng định không phân biệt ứng viên tốt nghiệp loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển: Căn cứ trên Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ minh chứng kèm theo và kết quả sát hạch (thông qua hình thức phỏng vấn).

Phòng Giáo dục quận Tân Phú tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng giáo viên tại số 70A, đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú từ nay đến hết ngày 16.7.