Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Đã có gợi ý giải đề thi môn toán

Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Đề toán có độ khó tương đương năm trước Kết thúc thời gian làm bài thi môn toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM, nhiều thí sinh cho rằng đề thi có độ khó tương đương năm trước dù số câu hỏi nhiều hơn. Thí sinh Quỳnh Nhật, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3) cho biết chỉ có câu hình học cuối cùng là gây khó và dành để phân loại thí sinh. Còn thí sinh Bảo Lâm, thi tại Hội đồng thi Trường THCS Colette (Q.3) nhận xét đề toán dài nhưng hay, gắn liền với thực tiễn. Em thích dạng đề này. Thí sinh Minh Quân, Trường THCS Kiến Thiết (Q.3), nhận xét yêu cầu của các câu hỏi môn toán đều là những kiến thức đã học và đã ôn tập. Chỉ có cách hỏi và dẫn dắt câu hỏi là mới và đòi hỏi thí sinh phải có sự bình tĩnh để tìm hướng giải... Thầy Đặng Hữu Trí, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (quận 1) nhận xét đề toán năm nay thực hiện theo đúng tinh thần của Sở công bố từ đầu năm, giảm tính hàn lâm tăng cường định hướng đổi mới theo hướng thực tiễn, độ khó không nhiều so với năm ngoái. Từ câu 1 đến 3, thí sinh trung bình vẫn có thể giải quyết được, câu 4 phần hình học không gian dù liên quan đến kiến thức lớp 8 nhưng không gây khó cho thí sinh, người ra đề đã cung cấp các công thức chỉ cần thí sinh hiểu là làm được bài. Bài 8 hình học cũng là dạng toán quen thuộc có tính phân loại thí sinh ở ý cuối cùng. Theo Th.S Ngô Thanh Sơn (THPT Vĩnh Viễn - TPHCM), đề thi toán gồm 8 bài, chia làm nhiều ý nhỏ. Trong đó có nhiều dạng câu hỏi mới xuất hiện trong năm nay. Bài 1 là bài toán vẽ đồ thị và tìm giao điểm của đường thẳng và parabol. Đây là bài toán dễ và học sinh được biết sẽ ra thi nên đã luyện tập rất thành thục. Bài 2 là bài toán về định lý Vi-ét, câu hỏi được giảm độ khó rất nhiều so với năm ngoái theo đúng tinh thần của Sở đã thông báo. Bài 3 là bài toán thực tế khá đơn giản, ứng dụng kiến thức của hàm số bậc nhất y = ax + b. Bài 4 sẽ gây bất ngờ cho một số học sinh do có nội dung về hình học không gian, đây là nội dung rất ít được ôn tập vì những năm trước không thi. Tuy nhiên, đề bài hỏi rất đơn giản và đã cho sẵn công thức nên nếu học sinh đọc và nắm kiến thức được cung cấp sẵn thì vẫn giải được dễ dàng. Bài 5 là một bài toán chỉ cần đòi hỏi học sinh đọc và diễn giải đề bài ra thành các nội dung toán học. Bài 6 là một bài toán thực tế áp dụng kiến thức của đồ thị hàm số y = ax + b. Các tính toán khá đơn giản, chỉ yêu cầu học sinh đọc được ý nghĩa đồ thị do đề cung cấp. Bài 7 là bài toán liên quan đến phần trăm, cũng không phức tạp. Bài 8 là bài hình học như mọi năm, nhưng năm nay đã giảm độ khó đi đáng kể. Câu cuối của bài hình chỉ cỡ câu b của mọi năm. Nhìn chung độ khó câu hỏi đã được giảm đi đáng kể so với năm ngoái. Các câu hỏi mới xuất hiện năm nay cũng đơn giản hơn so với các đề ôn tập của trường. Tuy nhiên, số lượng câu hỏi nhiều, lại chia làm nhiều ý nhỏ. Do đó tùy vào khả năng nhanh nhạy của học sinh và chiến thuật phân bố thời gian mà học sinh mới có thể làm được nhiều câu, nhiều ý nhất có thể. Bích Thanh (ghi)