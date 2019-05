Tuyển sinh lớp 10: Tỷ lệ 'chọi' trường tốp đầu giảm

Theo đó, trong tổng số 108 trường THPT thì có 49 trường có tỷ lệ chọi tăng, 54 trường có tỷ lệ chọi giảm...

Trường nào căng thẳng ?

Qua số liệu công bố của Sở cho thấy, những trường có tỷ lệ “chọi” cao từ 2 trở lên là các trường THPT: Gia Định (Q.Bình Thạnh), Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn (Q.3), Nguyễn Hữu Huân, Thủ Đức (Q.Thủ Đức), Nam Sài Gòn (Q.7)...

Những trường có tỷ lệ "chọi" thấp, dưới 1 là các trường THPT: Tăng Nhơn Phú A, Nguyễn Văn Tăng (Q.9), Lê Thị Hồng Gấm (Q.3), Nguyễn An Ninh, Diên Hồng (Q.10), Đa Phước, Vĩnh Lộc B, Tân Túc (H.Bình Chánh)...

So sánh với số liệu năm 2018, năm nay, hầu như những trường tốp đầu đều giảm tỷ lệ “chọi”, chẳng hạn Trường Nguyễn Thị Minh Khai, năm trước tỷ lệ chọi là 2,53 thì nay chỉ còn 2,21 hay Trường Bùi Thị Xuân từ 1,95 thì nay chỉ còn 1,84 hay Trường Gia Định từ 3,31 xuống còn 2,72…

Trong đó, đặc biệt phải kể đến sự thay đổi vị trí giữa trường Nguyễn Thượng Hiền và Gia Định. Cụ thể, vào mùa tuyển sinh 2018, Trường Nguyễn Thượng Hiền giảm chỉ tiêu tuyển sinh nên tỷ lệ “chọi” tăng cao lên 3,96. Nhưng đến năm nay, chỉ tiêu vào lớp thường trường này tăng 45 học sinh (HS) do vậy kéo theo tỷ lệ “chọi” giảm còn 2,61 và nhường vị trí cao nhất cho Trường Gia Định.

Thêm vào đó, năm nay cả 3 trường THPT thực hiện mô hình tiên tiến theo xu hướng hội nhập đều có tỷ lệ “chọi” tăng, trong đó, dẫn đầu là Trường Lê Quý Đôn (Q.3) sau đó đến trường Nguyễn Du (Q.10) và Nguyễn Hiền (Q.11). So với năm 2018, Trường Lê Quý Đôn có tỷ lệ “chọi” giảm thì đến năm nay tăng cao hơn cả 2 trường tốp đầu là Nguyễn Thị Minh Khai và Bùi Thị Xuân.

Ở khu vực Q.Tân Phú, nơi HS có áp lực tuyển sinh vào lớp 10 gần như cao nhất TP do mỗi năm số lượng HS lớp 9 đều tăng thì năm nay do Trường Trần Phú mở rộng điều kiện cơ sở vật chất, tăng chỉ tiêu tuyển sinh nên tỷ lệ “chọi” vào trường này đã “hạ nhiệt” từ 2,45 xuống còn 1,9. Ngược lại ở Q.5, Trường Hùng Vương giảm chỉ tiêu nên tỷ lệ “chọi” vào trường này tăng hơn so với năm trước.

Cân nhắc khi thay đổi nguyện vọng

Sở GD-ĐT quy định, HS có quyền thay đổi lựa chọn và nộp đơn đăng ký tại trường THCS đang theo học lớp 9 từ nay đến hết ngày 8.5.

Giáo viên lớp 9 các trường THCS cho hay, nếu vào thời điểm tháng 4, khi điền hồ sơ đăng ký nguyện vọng (NV) ban đầu, phụ huynh và HS còn lo ngại cảm tính thì nay HS lớp 9 đã biết kết quả kiểm tra học kỳ 2 nên có thể tham khảo số liệu này để cân nhắc điều chỉnh nếu thấy thật sự cần thiết.

Ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), tư vấn từ kết quả kiểm tra học kỳ, HS tính điểm 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ theo hệ số của kỳ thi tuyển sinh và trừ hao khoảng 20% đồng thời tham khảo ý kiến giáo viên bộ môn. Khi đã đánh giá được tương đối thực lực của mình thì tham khảo điểm chuẩn các trường THPT các năm học trước, số liệu NV ban đầu vừa công bố để xem khả năng mình tương ứng với trường nào. Nếu thay đổi NV cần chú ý NV2 phải thấp hơn NV1 từ 3 điểm trở lên (vì điểm chuẩn NV2 của một trường có thể cao hơn điểm chuẩn NV1 là 1 điểm và điểm chuẩn có thể biến động so với năm trước) và NV3 phải thấp hơn NV2 từ 3 - 4 điểm để đảm bảo an toàn vào trường công lập.

Cũng với mục đích giúp HS có căn cứ để xác định lựa chọn chính xác trước khi thay đổi, cô Lê Thị Lài, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), chia bảng điểm chuẩn NV1 những năm trước thành 6 tốp: Tốp 1 là những trường có điểm chuẩn từ 35,75 trở lên; tốp 2 có mức điểm từ 32,75 - 35,5; tốp 3 trường từ 28 - 32,5; tốp 4 những trường từ 24 - 27,75 điểm; tốp 5 những trường từ 20 - 24 điểm và tốp cuối là những trường từ 20 điểm trở xuống.