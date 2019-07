Ưu tiên xét tuyển người có tài năng vào ngành công an

Theo dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào công an nhân dân, đối tượng tuyển chọn bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành; hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân VN đã tốt nghiệp từ đại học trở lên; hoặc công dân VN đã được đào tạo nghề hoặc chuyên môn từ trình độ sơ cấp trở lên.

Riêng tuyển chọn để bố trí làm công tác nghiệp vụ Riêng tuyển chọn để bố trí làm công tác nghiệp vụ công an hoặc tham mưu, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng của công an nhân dân chỉ tuyển người đã tốt nghiệp đào tạo trình độ ĐH trở lên. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Về tiêu chuẩn tuyển chọn, ngoài các tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, văn bằng chứng chỉ… người được tuyển theo diện trên còn phải có năng khiếu làm công an như phải là người bình tĩnh, nhạy cảm, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, có các tiêu chuẩn cần thiết về năng khiếu công an do các đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định đối với từng hệ lực lượng (nếu có). Lứa tuổi được tuyển dụng là từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn).