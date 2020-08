Vì sao thí sinh điểm cao tốt nghiệp THPT vẫn tham gia thi đánh giá năng lực ?

Thí sinh tự tin, thoải mái bước vào kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tồ chức

Phương bày tỏ: “Kỳ thi đánh giá năng lực có kiến thức tổng hợp và rộng hơn so với kỳ thi tốt nghiệp THPT . Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi mình đạt được 26,3 điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học nhưng mình muốn thi thêm kỳ thi đánh giá năng lực để đảm bảo sự chắc chắn”.

Một mình từ Bình Định vào TP.HCM trước một ngày kỳ thi diễn ra, Trần Đình Ngưu, học sinh lớp 12 Trường THPT An Nhơn 2 (Bình Định), chia sẻ: “Mình cảm thấy thoải mái và tự tin, không áp lực như với kỳ thi tốt nghiệp THPT. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 , mặc dù thời gian của kỳ thi được dời nhiều lần nhưng mình nhận thấy điều này là hợp lý, vì để đảm bảo an toàn cho thí sinh, đồng thời thí sinh cũng thuận lợi có thêm thời gian ôn thi”.