Vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô bị bắt: Cần kiểm soát kỹ việc chuẩn hóa bằng cấp

Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng từ ngày 15.1.2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có quy định viên chức có bằng đại học về ngoại ngữ sẽ được miễn thi ngoại ngữ. Lợi dụng quy định này, nhiều người muốn nhanh có bằng mà lại không mất thời gian đã tìm đến các trường đại học dễ dãi trong tuyển sinh và đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh.

Tiến sĩ Minh cũng cho biết, dù tính chất khác nhau nhưng về bản chất, có thể thấy việc Bộ GD-ĐT giao các trường in phôi bằng hiện nay không khác lắm so với việc in hóa đơn đỏ của Bộ Tài chính . Trước kia, Bộ Tài chính thực hiện điều này. Nhưng hiện nay, các doanh nghiệp có thể in hóa đơn đỏ. Chúng ta cũng không thể vì một trường hợp để đặt ra hàng rào ngăn chặn mọi thứ. Vấn đề là cần minh bạch quá trình cấp phát phôi bằng, đào tạo cũng như có mức xử lý thật nghiêm khắc với gian dối trong việc chuẩn hóa bằng cấp hiện nay.