VUS đồng hành cùng Siêu tài năng nhí mùa 2

VUS là hệ thống đào tạo Anh ngữ và ngoại khóa hàng đầu tại Việt Nam với 43 cơ sở hoạt động tại các thành phố trọng điểm như: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu.

VUS không những là đối tác chiến lược của The City University of New York (CUNY) - Đại học công lập lớn thứ ba Hoa Kỳ mà còn là trung tâm khảo thí ủy quyền của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge, đồng thời là đối tác đăng ký thi IELTS hạng mức kim cương của Hội đồng Anh British Council.

Những sự kết hợp mang tầm quốc tế này đã giúp Anh Văn Hội Việt Mỹ xác lập kỷ lục Việt Nam khi trở thành hệ thống Anh ngữ có số lượng học viên đạt chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế nhiều nhất - 153.380 em với các chứng chỉ Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS.

