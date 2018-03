Xét tuyển khối C ngành kỹ thuật, kiến trúc không thi vẽ: Lo cho chất lượng nhân lực

Ý kiến:

Toán, ngôn ngữ là kỹ năng cơ bản Căn cứ để lựa chọn môn nào đưa vào tổ hợp xét tuyển cho từng ngành phải dựa trên hai yếu tố quan trọng: kỹ năng cơ bản cho tất cả những ai có trình độ ĐH và kỹ năng nghề nghiệp. Các nước từ lâu đã xác định hai kỹ năng cơ bản là tính toán và ngôn ngữ. Ở VN, do yếu tố đặc thù, cần thêm kỹ năng ngoại ngữ. Các tổ hợp tuyển sinh đầu tiên phải nhằm vào những định hướng này. Nhà nước cần tạo được sự đồng thuận cao của xã hội để thống nhất kỹ năng cơ bản. Sau đó mới đến kỹ năng nghề nghiệp, nghĩa là hướng vào các môn khoa học tương ứng. Tiến sĩ Lê Viết Khuyến (nguyên Phó vụ trưởng Vụ GD ĐH, Bộ GD-ĐT) Nên có cái nhìn thoáng Cần có cái nhìn “thoáng” về việc tuyển sinh đầu vào này, kể cả việc tuyển TS bằng tổ hợp môn xã hội. Công nghệ thông tin hiện nay có nhiều hướng để phát triển nghề nghiệp tương lai. Sắp tới, còn phải kết hợp với nhiều lĩnh vực khác để tạo ra các ứng dụng hiệu quả hơn. Trong đó cần có những người giỏi về toán học để xây dựng các hệ thống phức tạp, nhưng vẫn cần những người tiếp xúc khách hàng giỏi ăn nói và có tư duy khác. Quan trọng ở đây là những người thực sự có nền tảng cơ bản về khả năng tư duy, suy luận, giải quyết vấn đề. PGS-TS Thoại Nam (Trưởng khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) Môn xét tuyển phải phù hợp ngành đào tạo Sử dụng tổ hợp khối C để xét tuyển các ngành đòi hỏi cao về tính toán là không phù hợp, bởi người giỏi khối C thường có khả năng thiên về xã hội, cũng có thể biết về tính toán, nhưng không thể đủ giỏi để đáp ứng yêu cầu tính toán cao. Tổ hợp xét tuyển là cơ sở khẳng định năng lực cơ bản của người học trong một lĩnh vực kiến thức nhất định, qua đó đánh giá năng lực học ĐH và theo đuổi nghề nghiệp sau này. Vì vậy, tổ hợp xét tuyển phải phù hợp với ngành đào tạo. Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ (Phó hiệu trưởng Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM) Người học sẽ gặp khó khăn Tổ hợp xét tuyển có chứa môn toán là khối kiến thức quan trọng mà người học ngành công nghệ thông tin cần có. Vì vậy, người học nếu không giỏi toán sẽ gặp rất nhiều khó khăn. PGS-TS Vũ Đức Lung (Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM