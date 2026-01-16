Với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng, trung tâm được xây dựng trên diện tích 85.500 m², nằm trên trục giao thông huyết mạch QL5B - CT04 (Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái), kết nối trực tiếp thủ đô Hà Nội với cảng biển lớn bậc nhất miền Bắc và cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).

Điểm nổi bật của trung tâm là hệ sinh thái công nghệ tiên tiến được tích hợp đồng bộ cho toàn bộ luồng hàng hóa. Trung tâm vận hành song song các hệ thống phân loại tự động cho hàng nhỏ, hàng vừa, cùng quy trình xử lý chuyên biệt dành cho hàng nặng từ 20 kg trở lên.

Hệ thống băng tải tự động được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, với công suất xử lý lên đến 165.117 đơn hàng mỗi giờ, gấp 3 lần so với trước đây. Điều này không chỉ tăng tốc độ xử lý mà còn giảm tới 90% sai sót trong quá trình phân loại, đồng thời giúp tối ưu chi phí, nguồn lực, tốc độ giao nhận, tăng thêm quyền lợi trực tiếp cho khách hàng của GHN.

Ông Nguyễn Lâm Hoàng Yên, Giám đốc AI cốt lõi và nền tảng dữ liệu của GHN, nhấn mạnh, tại Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên, GHN ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác dự báo và điều phối vận hành. Các công cụ dự báo phân tích lưu lượng hàng hóa theo từng kho, từng ca làm việc và năng lực nhân sự, giúp đưa ra cảnh báo sớm khi xuất hiện nguy cơ quá tải và hỗ trợ nhà quản lý chủ động điều chỉnh nguồn lực phù hợp.

Hệ thống camera AI được triển khai xuyên suốt trung tâm, liên tục theo dõi các thao tác xử lý hàng hóa. Khi phát hiện các hành vi sai quy trình như đặt hàng không đúng vị trí hay di chuyển sai luồng, hệ thống sẽ lập tức đưa ra cảnh báo. “AI không chỉ giám sát mà còn học hỏi từ dữ liệu vận hành thực tế để đề xuất các phương án cải tiến, góp phần nâng cao độ an toàn và chất lượng dịch vụ”, ông Yên nói.

Đáng chú ý, Trung tâm cũng được trang bị robot thông minh thế hệ mới, bao gồm các robot AGV và AMR có khả năng tự điều hướng, tránh chướng ngại vật, tối ưu lộ trình di chuyển. Các robot hoạt động liên tục 24/7, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực trong kho, giúp tiết kiệm khoảng 50% thời gian di chuyển nội bộ, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý đơn hàng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lương Duy Hoài, Tổng giám đốc GHN, nhìn nhận, với GHN, Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên là điểm hội tụ rất lớn: hội tụ kinh nghiệm 13 năm kinh doanh vận hành thương mại tử; hội tụ mọi luồng hàng hóa, từ hàng nhỏ đến hàng nặng, hàng thương mại điện tử đến hàng phân phối B2B; hội tụ hạ tầng công nghệ tự động và AI.

“Tại đây, chúng tôi tập trung giải quyết những bài toán khó nhất trong mạng lưới phân loại và vận tải trên toàn quốc, điển hình là xử lý đa luồng. Trước đây, hàng nhẹ, hàng nặng sẽ cần những trung tâm trung chuyển và mạng lưới vận tải tương ứng; hàng hóa B2B cũng cần kho bãi, mạng lưới vận tải riêng. Điều này gây ra nhiều lãng phí.

Chúng tôi thiết kế Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên để làm sao toàn bộ các luồng hàng sẽ xử lý trên một hạ tầng phân loại duy nhất; từ đó kết nối đến 2.000 chuyến xe từ trung tâm trung chuyển này tỏa đi khắp cả nước mỗi ngày”, ông Hoài nói.

Việc đưa trung tâm vào hoạt động không chỉ gia tăng năng lực xử lý đơn hàng cho GHN, mà còn tạo nền tảng vững chắc để GHN tiếp tục mở rộng quy mô, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn quốc. Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích cốt lõi trong chiến lược phát triển dài hạn của GHN, góp phần nâng cao năng lực giao nhận, hỗ trợ hệ sinh thái thương mại điện tử và hàng nặng B2B phát triển bền vững, hiện thực hóa cam kết “Giao siêu nhanh - Giá siêu tốt” cho hàng triệu khách hàng trên toàn quốc.

Ông Hoài phân tích, Việt Nam đang là một trong những thị trường bán lẻ phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, được kỳ vọng sẽ duy trì tăng trưởng 10% trong nhiều năm tiếp theo. Dự báo, trong 15 năm tới, thị trường bán lẻ Việt Nam có thể đạt quy mô 1.000 tỉ USD. Kênh thương mại điện tử sẽ ngày càng phát triển hơn nữa…

Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường, rất cần hạ tầng logistics thông minh, hiệu quả hơn nhiều lần so với hiện tại. Mục tiêu GHN đặt ra trong 10 năm tới là tiếp tục đầu tư rất mạnh vào hạ tầng, gồm: kho phân loại, xử lý, lưu trữ tự động; hạ tầng vận tải trên phạm vi toàn quốc; hạ tầng về mặt công nghệ, AI… Điều này nhằm giúp GHN xây dựng một mạng lưới logistics phù hợp cho mọi loại hàng hóa, một hạ tầng mang tính chất chuỗi cung ứng quốc gia.