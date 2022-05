Giáo viên mầm non: Nghề đặc biệt mang tình yêu đặc biệt

“Vì yêu các con…” - lời bài hát tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng lại chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến, là lý do và cũng là động lực để nhiều nữ sinh lựa chọn ngành Giáo dục mầm non (GDMN) để theo học và gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ.

Lợi thế của sinh viên ngành GDMN Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Những năm gần đây, tình trạng “khát” nguồn nhân lực giáo viên mầm non trở thành vấn đề thời sự ở nhiều địa phương, không chỉ ở các thành phố, thị xã lớn mà ngay cả đến nông thôn cũng vậy. Với sự phát triển nhanh của xã hội, dân số gia tăng dẫn đến nhu cầu gửi trẻ đến các cơ sở GDMN tăng mạnh. Chính vì vậy mà các trường mầm non công lập, tư thục, hệ thống các trường mầm non quốc tế hoặc có yếu tố quốc tế được thành lập ngày một nhiều, kéo theo nhu cầu tuyển giáo viên mầm non cũng lớn hơn. Tất cả những điều đó mở ra nhiều cơ hội về việc làm và mức thu nhập thu hút các bạn trẻ làm nghề “cô giáo mầm non”.

“Phát xuất từ nhu cầu đó mà chúng tôi đã quyết định phải bằng mọi cách đưa ngành này vào đào tạo tại trường. May mắn là trường là một trong những đơn vị ngoài công lập đầu tiên tại TP.HCM được phép đào tạo ngành học này và sẽ tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm 2022. Dù là ngành mới nhưng chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc vận hành hệ thống Trường Mầm non - Tiểu học Anh Việt Mỹ, đây sẽ là lợi thế cho các sinh viên (SV) GDMN trong quá trình thực tập, đi thực tế và ở lại trường công tác sau khi tốt nghiệp”, đó là chia sẻ của TS Bùi Thị Việt - Trưởng khoa GDMN Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU).

Không chỉ dừng lại ở việc trở thành một giáo viên mầm non, SV ngành GDMN NTTU còn có thể đảm nhận các công việc: nghiên cứu tại các trung tâm, cơ sở ứng dụng khoa học GDMN; chuyên viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở GDMN, các Phòng, Sở GD-ĐT; tư vấn, hỗ trợ chăm sóc và giáo dục trẻ tại gia đình; làm chủ nhóm/lớp/trường mầm non tư thục… Thời gian đào tạo ngành GDMN tại NTTU cũng được rút ngắn xuống còn 3.5 năm và đảm bảo chuẩn đầu ra cho SV có điều kiện tốt nghiệp, tìm được việc làm sớm.

Ngoài các chương trình học truyền thống, SV sẽ được học online một số học phần phương pháp chuyên ngành theo phương pháp dạy - học Nhật Bản do các giáo sư Trường Aomori Chuo Junior College trực tiếp giảng dạy, cấp chứng chỉ. Đặc biệt, trường sẽ hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho những SV có mong muốn du học và thực tập tại Nhật (có phí).

Gắn bó với nghề bằng cả yêu thương

Nghề giáo luôn là một nghề thiêng liêng, cao cả, được xem là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Và đối với các cô giáo mầm non thì sự cao quý ấy càng nhiều gấp bội vì những điều đặc biệt vốn đúng với danh xưng “cô nuôi dạy trẻ” mỗi khi được nhắc đến. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời từng nói: “Cô giáo mầm non như người mẹ hiền thứ hai của trẻ... Dạy trẻ cũng như trồng cây non, trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”. Muốn làm được thế thì trước hết cô giáo phải yêu trẻ, phải giỏi chuyên môn, phải “rành” nghiệp vụ để dạy học trò từ kỹ năng sống, kiến thức về môi trường xung quanh, về toán, về văn học, chữ viết, về hội họa, âm nhạc. Trong mắt “đàn con thơ”, các cô phải vừa là bác sĩ vừa là diễn viên, họa sĩ, nhà thơ, rồi là những nhà ảo thuật tài ba, phải chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ của trẻ bằng tất cả tình yêu thương của một người mẹ mà thiết nghĩ nếu thiếu tình yêu thương chắc chắn sẽ khó vượt qua những khó khăn, vất vả, sẽ khó gắn bó lâu dài được với nghề.

Nếu bạn là một người yêu thích trẻ nhỏ và muốn có một công việc ổn định, thu nhập hấp dẫn thì hãy chọn học ngành GDMN tại NTTU để có cơ hội được sở hữu suất học bổng trị giá 6 triệu đồng bên cạnh các chính sách học bổng, đãi ngộ dành cho SV toàn trường.