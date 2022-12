Giới lập pháp Mỹ hé lộ chi tiêu quốc phòng năm 2023

Theo dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho tài khóa 2023, Mỹ sẽ cung cấp thêm viện trợ an ninh cho Ukraine với ngân sách ít nhất 800 triệu USD vào năm sau và tăng cường quan hệ với Đài Loan thông qua hàng tỉ USD viện trợ trong vài năm tới, Reuters đưa tin.

Cụ thể, dự thảo NDAA 2023 chuẩn thuận việc bổ sung ngân sách cho Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine, tăng thêm 500 triệu USD so với yêu cầu của Tổng thống Joe Biden hồi đầu năm nay. Dự luật cũng chuẩn thuận Đạo luật Tăng cường Khả năng Phục hồi của Đài Loan năm 2022, nền tảng pháp lý để thúc đẩy hợp tác an ninh giữa Mỹ với Đài Loan với khoản chi lên tới 10 tỉ USD trong 5 năm.

Ngoài ra, dự luật cũng củng cố Sáng kiến ​​Răn đe Thái Bình Dương, với 11,5 tỉ USD đầu tư mới.

Đây là kết quả của nhiều tháng đàm phán giữa các nhà lập pháp hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại cả thượng viện và hạ viện Mỹ. Dự luật tổng cộng chuẩn thuận thêm 45 tỉ USD về chi tiêu quốc phòng so với đề nghị của ông Biden, trong bối cảnh các nhà đàm phán của cả hai đảng muốn tìm cách giải quyết tác động của lạm phát trên toàn cầu, cũng như tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Được thông qua hàng năm kể từ năm 1961, NDAA đề cập đến mọi vấn đề liên quan đến chính sách của Lầu Năm Góc, từ tăng lương cho quân nhân Mỹ - năm nay là 4,6% - đến số lượng tàu hoặc máy bay có thể được mua, hay cách đối phó với Trung Quốc và Nga. Vì đây là đạo luật bắt buộc phải thông qua, các nhà lập pháp sử dụng NDAA như một công cụ để đưa ra rất nhiều sáng kiến.

Dự thảo NDAA 2023 có một điều khoản mà nhiều thành viên đảng Cộng hòa trong quốc hội Mỹ mong muốn. Đó là điều khoản yêu cầu bộ trưởng quốc phòng Mỹ hủy bỏ chính sách bắt buộc các thành viên của lực lượng vũ trang phải được tiêm phòng Covid-19.





Dự luật cũng bao gồm 2,7 tỉ USD để tăng cường năng lực sản xuất đạn dược trong khi tạm thời gỡ bỏ một số giới hạn đối với các hợp đồng cung cấp đạn dược để hỗ trợ Ukraine.

Dự luật cho phép chi nhiều tiền hơn để phát triển vũ khí siêu thanh, đóng cửa cơ sở lưu trữ nhiên liệu Red Hill ở Hawaii và mua các hệ thống vũ khí hiện có bao gồm máy bay chiến đấu F-35 của Lockheed Martin và tàu do General Dynamics sản xuất.

NDAA 2023 dự kiến ​​sẽ được thượng viện và hạ viện Mỹ thông qua trong tháng này, và sau đó sẽ được đưa tới Nhà Trắng để ông Biden ký thành luật.

Tuy nhiên, luật này không phải là quyết định cuối cùng về chi tiêu quốc phòng mà chỉ tạo ra các chương trình. Quốc hội Mỹ phải thông qua các dự luật phân bổ ngân sách để trao cho chính phủ thẩm quyền hợp pháp trong việc sử dụng ngân sách liên bang.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6.12 đã phê chuẩn kế hoạch bán linh kiện máy bay với tổng trị giá 428 triệu USD cho Đài Loan, Reuters cho hay. Lầu Năm Góc, trong hai tuyên bố cùng ngày, cho biết số linh kiện này sẽ được sử dụng trong các máy bay F-16, chiến đấu cơ phòng thủ nội địa, cũng như tất cả các máy bay và hệ thống hoặc hệ thống con khác của Đài Loan có nguồn gốc từ Mỹ.

Trung Quốc vốn xem Đài Loan là một tỉnh của mình và đã nhiều lần yêu cầu Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan cũng như trừng phạt các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ.