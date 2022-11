Giới trẻ hào hứng ‘sắm’ thẻ trên Shopee: đã ship tận nhà, lại hưởng ngàn ưu đãi

10 phút định danh, săn ngay thẻ độc khẳng định cá tính

Khác với hình thức đăng ký mở thẻ truyền thống trước đây, khách hàng phải mất thời gian chuẩn bị giấy tờ và chờ xét duyệt thủ tục để mở thẻ, giờ đây, chỉ cần 5-10 phút đăng ký, khách hàng đã có ngay chiếc thẻ đa năng MB Hi Collection để thỏa sức tận hưởng việc mua sắm trực tuyến và các ưu đãi hấp dẫn khác.

Không chỉ dành tặng cho khách hàng một “vũ trụ ưu đãi”, thẻ MB Hi Collection còn sở hữu một “ngoại hình đẹp”, vô cùng khác biệt so với các dòng thẻ khác trên thị trường. Đặc biệt với dòng thẻ này, khách hàng còn được tự chọn mẫu thẻ theo sở thích cá nhân với đa dạng các bộ sưu tập khác nhau: Summer, Cung hoàng đạo, thẻ bài... Chính vì vậy, ngay khi vừa ra mắt, MB Hi Collection đã “gây bão” và GenZ săn lùng cho bằng được.

H - Sinh viên FTU (Hà Nội) chia sẻ: “Mở thẻ trực tuyến quá là tiện luôn. Ví dụ như vừa rồi, trường có yêu cầu đóng tiền học thông qua thẻ ATM. Mình làm thêm 2 chỗ liền nên không có thời gian qua ngân hàng làm thẻ. May quá, được biết đến thông tin về chiếc thẻ đa năng MB Hi Collection, mình có thể tự chọn mẫu thẻ, sau đó định danh ngay trên App là có thể dùng được luôn”.

Dịch vụ hỗ trợ 24/7 giúp đăng ký thẻ dễ dàng cả trên sàn Shopee

Để tránh việc quá tải đăng ký phát hành thẻ MB Hi Collection ở các chi nhánh, MB đã mở rộng việc đăng ký thẻ qua các kênh trực tuyến. Từ nay, Gen Z có thể ở nhà và lựa chọn đăng ký chiếc thẻ online tại Trang giới thiệu sản phẩm hoặc Sàn thương mại điện tử Shopee.

Cách 1: Đặt mua thẻ tại trang giới thiệu sản phẩm (Landing page)

Bước 1: Truy cập landing page tại: https://mbhicollection.vn/

Bước 2: Lựa chọn mẫu thẻ muốn mua và điền đầy đủ thông tin đăng ký thẻ vào bảng yêu cầu

Bước 3: Thanh toán phí mua thẻ bằng cách quét mã QR hoặc thẻ nội địa

Cách 2: Đăng ký chọn thẻ chọn thẻ tại Sàn thương mại điện tử Shopee

Bước 1: Truy cập tài khoản Shopee: MBBank_Official tại đây

Bước 2: Lựa chọn mẫu thẻ và số lượng thẻ cần đăng ký

Bước 3: Lựa chọn phương thức thanh toán và đặt hàng đăng ký





Tận hưởng vũ trụ ưu đãi chỉ với 10 phút định danh online

Trên thị trường hiện tại, không ít các loại thẻ 2in1, song chỉ có MB Hi Collection sử dụng công nghệ tích hợp thẻ ATM và thẻ tín dụng trong cùng 1 chip, đây là hệ thống vượt trội hơn hẳn loại thẻ 2 đầu chip trong 1 thẻ như hiện tại. Người dùng linh hoạt lựa chọn sử dụng đa nguồn tiền: thanh toán trong hạn mức thẻ tín dụng hay tài khoản đều được. Theo đó, khách hàng chỉ cần một chiếc thẻ duy nhất đã có thể thực hiện tất cả giao dịch, chuyển tiền, thanh toán, rút tiền… vô cùng tiện lợi.

Tuy vậy, để khách hàng làm quen với loại thẻ mới lạ và vô cùng ưu việt này, MB Hi Collection không tiếc tay tặng vô vàn ưu đãi độc quyền và hấp dẫn giúp GenZ trải nghiệm thử những đặc quyền sang chảnh với giá hời. Chỉ cần đăng ký thành công, khách đã nhận được ưu đãi.

Hoàn 55.000 đồng khi chi tiêu tích lũy từ 300.000 đồng.

Mua 2 vé tặng 1 bỏng ngọt tại rạp phim BHD

Giảm 10.000 đồng/đồ uống tại Starbucks và Highland Coffee

Giảm 15% tại Dairy Queen

Giảm đến 20% khi đặt phòng tại: Agoda.com, Booking.vn, Traveloka

Cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu đối tác của MB.

Để sở hữu MB Hi Collection, vui lòng liên hệ Hotline MB247 1900 5454 26 hoặc website www.mbbank.com.vn