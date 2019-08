3 trẻ mầm non bị bỏng: Để trẻ học kỹ năng phòng chống cháy nổ là không phù hợp

Chiều 9.8, các cô giáo tại Cơ sở mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, Hà Nam) đã đổ cồn vào mâm nhôm rồi châm lửa đốt để dạy 25 trẻ về kỹ năng phòng chống cháy nổ

Tuy nhiên, trong lúc cồn cháy thì gió từ cửa sổ đã thổi vào khiến ngọn lửa bùng lên làm 3 trẻ bị bỏng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Hà Nam, sau đó phải chuyển lên Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Nhận định về vấn đề này, thượng tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC , Công an TP.HCM, nhìn nhận: “Việc để các cháu mới 1-5 tuổi tham gia học kỹ năng phòng chống cháy nổ như vậy là không phù hợp. Cô giáo dạy kỹ năng mà lại thiếu kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, không lường được nguy hiểm khi dùng cồn để đốt. Khi cồn gặp không khí, tiếp xúc với ôxy và gặp gió thì ngọn lửa bùng lên rất mạnh, không cẩn thận là bị tạt vào người nếu như ngồi gần”.

Theo thượng tá Tâm, ở lứa tuổi mầm non, các cô chỉ nên dạy trẻ tránh xa những vật dụng có thể cháy nổ, nhận biết tác dụng của lửa, dấu hiệu khi có cháy, đồng thời hướng dẫn các bé kỹ năng thoát hiểm khi có cháy nổ chứ không phải là dạy cách phòng chống cháy nổ như cách mà các cô ở Cơ sở mầm non tư thục Tuổi thơ đã dạy.

"Hơn nữa, ở lứa tuổi này thì chúng ta chỉ nên dùng hình ảnh, clip minh họa một cách sinh động, an toàn để tuyên truyền, hướng dẫn trẻ. Khi cô còn chưa đủ kiến thức và kỹ năng mà dạy trẻ thì nguy hiểm là khó tránh”, ông Tâm nhận định.

Bà Trần Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường mầm non Trúc Huy, cho biết: “Sau khi đọc thông tin 3 trẻ bị bỏng khi tham gia học kỹ năng phòng chống cháy nổ, chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Vì đúng ra các cô không nên tự ý dạy trẻ kỹ năng này. Tại trường, chúng tôi mời cảnh sát phòng cháy chữa cháy về tập huấn cho các cô giáo cách sơ tán trẻ khi có cháy nổ để đảm bảo trẻ an toàn, chứ không tự ý dạy cho các bé cách phòng chống cháy nổ cũng như cách dập lửa…”.

Bà Mai cho rằng lứa tuổi này còn quá nhỏ để có thể hướng dẫn kỹ năng phòng chống cháy nổ. Với trẻ mầm non 3 tuổi trở lên thì trường học chỉ nên dùng các hình ảnh, clip về kỹ năng thoát hiểm để hướng dẫn cho các bé biết lửa nguy hiểm như thế nào cũng như một số tình huống xử lý cơ bản khi thấy cháy nổ.

Cô Trần Thị Mỹ Thủy, Trường mầm non Rạng Động (Q.Tân Phú, TP.HCM), chia sẻ: “Theo tôi, các cô giáo khi dạy là có mong muốn truyền đạt cho trẻ kỹ năng phòng cháy nổ, giúp trẻ an toàn khi xảy ra sự cố, nhưng lại chưa nghĩ đến các tình huống phát sinh. Mục đích thì tốt nhưng cô giáo lại chưa cẩn thận nên khi sự cố xảy ra, các cô đã không kịp xử lý. Lứa tuổi mầm non các bé rất hiếu động, nên dù dạy bất cứ kỹ năng gì, các cô cần phải giám sát thật kỹ...”.