Ăn gì vừa ngon vừa mát ngày Sài Gòn nắng nóng

Là mẹ của hai con nhỏ, đồng thời kinh doanh nước giải khát, chị Nguyễn Thị Thanh, 37 tuổi, trú hẻm 247A đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP.HCM nắm công thức nấu những thức uống giải nhiệt rành như trong lòng bàn tay: "Bình thường tôi bán cà phê, nước cam, đá me, xí muội nhưng những ngày nắng nóng này, khách hay hỏi rau má đậu xanh, nước sâm, nha đam đường phèn. Xay rau má đậu xanh cũng khá lâu, nhưng không lâu bằng gọt vỏ nha đam, làm cho sạch nhớt để nấu chung với đường phèn, nên mỗi ngày không có quá nhiều để bán, Nhiều khi tới 12 giờ trưa, nhiều khách hỏi thì đã bán hết sạch rồi", chị Thanh nói.

Là người gốc Hoa, sống ở Sài Gòn từ sau năm 1975, chị Thái Thùy Trang, 43 tuổi, trú hẻm 236 Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM học được cách nấu chè bạch quả từ bà ngoại của mình từ ngày còn chưa lập gia đình. Bây giờ, có con nhỏ, dù công việc bận bịu nhưng tranh thủ lúc rảnh, chị vẫn có thể trổ tài nấu món chè này đãi mọi người trong nhà. "Ngoài chè bạch quả, các con tôi cũng thích mẹ nấu chè đậu xanh với phổ tai. Phổ tai mua ở ngoài chợ rất sẵn, sợi khô, trước khi nấu cần ngâm nước cho nở, dạng sợi này giống như rong biển, nấu cùng đường phèn, ăn ngọt, mát, nhai giòn giòn rất ưa miệng", chị Trang cho hay.

Quê Bạc Liêu, lên Sài Gòn sống gần 10 năm nay, chị Dương Thị Thắm, 29 tuổi, trú đường TA11, phường Thới An, quận 12 vẫn nhớ bí kíp giải nhiệt ngày nóng trong mâm cơm gia đình, đó là món canh chua kiểu miền Tây . “Canh chua cá lóc nấu với lá me non, rau muống. Nếu không có lá me non thì nấu với trái me còn xanh. Ăn kèm với đó là món mặn có cá lòng tong kho khô, hoặc nồi kho quẹt là ngon hết sảy”, chị Thắm nói.