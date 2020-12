Anh Lê Văn Lương giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

Sáng 15.12, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc công nhận Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa 17, nhiệm kỳ 2017-2022 đối với anh Lê Văn Lương.

Trước đó, Ban chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An đã bầu bổ sung Bí thư Tỉnh đoàn khóa 17 đối với anh Lương với tỉ lệ phiếu bầu 100% để thay thế chị Nguyễn Thị Thơm, Quyền bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, được điều động giữ chức Bí thư Huyện uỷ H.Hưng Nguyên.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng anh Lê Văn Lương ẢNH K.HOAN

Trước khi được bầu Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, anh Lê Văn Lương (36 tuổi, quê xã Hùng Tiến, H.Nam Đàn, Nghệ An) là Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.