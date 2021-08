Bán thực phẩm bình ổn giá đến tận nơi cho bà con

"Cách để mình giữ chân khách hàng đó là sự chân thành, thật thà và bán hàng có tâm. Thực phẩm ngày nào ngon hay dở mình đều nói rõ. Mình sợ nhất rơi vào tình huống trong quá trình shipper đi giao xa, do nắng nôi hoặc thời gian kéo dài nên hàng hoá bảo quản không được tốt, khi đến nơi người nhận thì hàng không còn được tươi nữa. Khách sẽ than phiền hoặc chê trách, lúc đó mình rất buồn vì sợ khách nói mình lừa. Nên đó là lý do mình luôn trao đổi với khách qua tin nhắn để nhận phản hồi và tìm cách khắc phục. Cũng may tình huống đó cũng ít xảy ra", Toàn cho hay.

Từ ngày chịu khó bán thực phẩm trực tuyến, Thi cho biết "Mình tự nhủ phải tử tế, uy tín, lựa đồ tươi ngon, đảm bảo chất lượng thì khách sẽ không bao giờ bỏ mình. Đặt biệt mùa dịch thực phẩm tươi ngon sẽ tiếp thêm năng lượng cho mọi người để sớm vượt qua dịch bệnh ", Thi bày tỏ.