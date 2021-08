Bộ đội giúp dân thu hoạch lúa giữa dịch Covid-19

Tháng 8, hàng ngàn héc-ta lúa hè thu ở các huyện, thị trong tỉnh An Giang trổ bông vàng đượm khiến nông dân sốt ruột, bởi thời gian này tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để chống dịch Covid-19 . Việc quy tụ nhân công rất khó khăn, lúa càng để lâu càng xấu hạt do mưa gió tác động, bị hao hụt bởi chuột bọ côn trùng cắn phá… là những lo toan cứ ám ảnh nhà nông về một vụ mùa lỗ lã. Nhưng rồi, nỗi lo ấy đã vơi đi khi Quân khu 9 quyết định cử lực lượng, phương tiện hỗ trợ nông dân thu hoạch.

Những ngày này, vùng đồng lúa thuộc TT.Cô Tô (H.Tri Tôn, An Giang) nhộn nhịp màu áo xanh di chuyển lên xuống ghe vác từng bao lúa giúp dân. Thu hoạch lúa trong lúc giãn cách, 200 chiến sĩ trẻ của Sư đoàn 330 - Quân khu 9 (đóng tại TT.Chi Lăng, H.Tịnh Biên, An Giang) rất ý thức phòng, chống dịch Covid-19. Dưới cái nắng đổ lửa, nhưng các chiến sĩ không ngại khó. Cứ chiến sĩ này ghé vai vác bao lúa thì chiến sĩ khác ập vào, thoăn thoắt vác lúa xuống ghe, tàu. Sau TT.Cô Tô, các chiến sĩ lại lên đường tới các cánh đồng khác hỗ trợ nông dân thu hoạch, khuân vác lúa.

Theo UBND H.Tri Tôn, vùng lúa này của đồng bào dân tộc Khmer. Do toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19, nên bà con gặp khó khăn trong việc thuê máy thu hoạch lúa và nhân công khuân vác.

Nông dân Chau Vanh Nát cho biết ông có 10 công đất trồng lúa. Các năm trước thu hoạch vui lắm, nhưng vụ này đầy lo toan, mất ăn mất ngủ nhìn cánh đồng lúa chín vàng mà chưa thể thu hoạch. Ngày nào xem tin thấy ca bệnh không giảm ông càng lo vì biết dịch Covid-19 kéo dài sẽ ảnh hưởng nhiều trong đó có nông dân như ông. Nhưng bây giờ ông vui lắm vì được các chiến sĩ hỗ trợ khuân vác lúa. Nếu không có sự trợ giúp này ông không biết đến bao giờ mới đưa được lúa xuống ghe cho thương lái.

Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330 - Quân khu 9, cho biết được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tin tưởng, giao nhiệm vụ hỗ trợ nông dân An Giang thu hoạch, vận chuyển nông sản không chỉ là trách nhiệm, niềm vinh dự to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330, mà còn là hoạt động có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, thể hiện tình cảm “quân với dân như cá với nước”. Có thể khẳng định rằng, việc tổ chức hoạt động giúp dân lần này rất kịp thời và rất có ý nghĩa, giữa lúc tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều hộ dân do không tìm được nguồn nhân công, gia đình phải đi cách ly y tế và điều trị bệnh nên không thể thu hoạch nông sản, nguy cơ mất trắng trong mùa vụ này là rất cao...