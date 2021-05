Bỗng dưng bị cách ly vì Covid-19: ‘Ai rồi cũng sẽ quen’

Hôm 18.5, sau khi cơ quan chức năng phát hiện một nam bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở chung cư Sunview Town (TP.Thủ Đức, TP.HCM), lập tức khu vực tòa nhà A1 của chung cư bị phong tỏa. Toàn bộ người dân ở tòa nhà A1 được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

Nhiều người dân ở chung cư đang đi làm vội vã trở về để lấy mẫu và cách ly tại nhà. Các hàng quán xung quanh chung cư cũng đóng cửa phòng dịch.

Cuộc sống của nhiều người dân ở đây vì vậy cũng đảo lộn vì có ca nhiễm Covid-19. Trong đó, những người trẻ, đặc biệt là sinh viên ở các trường đại học , cũng bị ảnh hưởng phần nào khi đột ngột bị cách ly .

Một số dự định chưa thể thực hiện được

Mỹ An tập đàn giải trí trong thời điểm chung cư Sunview Town bị cách ly Mỹ An

Chôn chân ở nhà trong vài ngày qua, Lê Ngọc Mỹ An (sinh viên ngành kế toán, Trường ĐH Kinh tế tài chính ) cũng dần quen với cảm giác ở nhà khi nơi ở trở thành nơi cách ly.

Những ngày này, cuộc sống của Mỹ An có một số thay đổi nho nhỏ.

Mỹ An cho hay trước ngày chung cư bị phong tỏa, An có đến trường để học. Tối 17.5, An nhận được thông báo khẩn được hoãn thi. Sáng 18.5, khi xuống sân chung cư mới biết chung cư bị cách ly và không ai được ra vào. Sau đó An cùng với cư dân lần lượt được lấy mẫu xét nghiệm và trở về "đóng đô" trong nhà của mình.

Trong những ngày cách ly, Mỹ An ở nhà, học bài, học ngoại ngữ chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ như trước đó từng làm. Thỉnh thoảng cô giải trí bằng cách chơi đàn, đọc sách trong nhà.

“Tôi cũng cảm thấy bất ngờ vì bỗng nhiên mình bị như vậy. Tôi từng đọc báo thấy lấy mẫu xét nghiệm người bị cách ly nhưng không ngờ lại đến lượt mình. Tôi cũng thường đi ra ngoài nhưng từ ngày trường cho nghỉ dịch tôi cũng ở nhà suốt. nhờ vậy tôi cũng quen cuộc sống cách ly rồi”, An chia sẻ.

Cũng thuê trọ ở chung cư Sunview Town , Lê Thị Kim Phương (sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM )cảm thấy bất ngờ vì nơi ở bị cách ly. Khi đó, Phương đang ở trong phòng nhưng vẫn chưa biết chung cư đang bị phong toả. Đến trưa, người bạn cùng nhà báo tin Phương mới biết chung cư bị cách ly.

Mọi sinh hoạt ở chung cư nơi có ca nhiễm Covid-19 của Mỹ An đều bị thay đổi Mỹ An

Sống tại tầng 7 chung cư, cách xa nơi có bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 nên Phương không quá lo lắng. Cô cố gắng thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch tốt nhất có thể.

Mỗi ngày cuộc sống chỉ quanh quẩn trong phòng học bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Khó khăn nhất là mua thực phẩm để nấu ăn, Phương phải nhờ người quen gửi đồ từ bên ngoài. Do bị cách ly nên một số dự định và nhất là kế hoạch về quê Phương không thể thực hiện được.

“Ngày đầu ai cũng sẽ lo, tới những ngày sau cảm thấy cuộc sống trở lại bình thường, tôi vẫn tiếp tục học tập, làm việc của mình thôi. Đến hôm nay tôi cũng thấy cuộc sống bình thường trở lại, ai rồi cũng sẽ quen thôi”, Phương nói.

Cần bình tĩnh hợp tác với cơ quan y tế

Tương tự, đầu tháng 5, L.Đ. (24 tuổi, Q.3, TP.HCM) cũng phải đi cách ly vì vô tình ngồi cùng quán ăn có người nhiễm Covid-19.

Đ. kể trong lần về quê ở Hà Nội, vô tình cô đi ăn cùng ngày, cùng giờ ở một quán ăn với một bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Sau đó Đ. trở vào TP.HCM tiếp tục làm việc. Khi đọc báo về lịch trình bệnh nhân này, Đ. lập tức đến Trung tâm y tế gần nhà để khai báo.

Đ. được y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm, không được về nhà và thực hiện cách ly ngay tại chỗ. Đ. hơi lo lắng vì không biết mình có bị nhiễm bệnh hay không, những nơi Đ. đến, đối tác và công việc không biết sẽ ra sao.

Cuộc sống Đ. cũng thay đổi một chút khi đi cách ly. Ví dụ không có bàn làm việc, sống trong không gian chật hẹp, không được mở máy điều hoà...

L.Đ làm việc ngay trên giường trong khu cách ly

“Công việc của tôi làm trực tuyến nên không có nhiều thay đổi. Tôi cũng có thể làm việc tại khu cách ly luôn. Mọi trao đổi, xử lý công việc tôi đều làm qua mạng hết”, Đ. chia sẻ trong lúc đang họp trực tuyến với công ty từ khu cách ly.

Đ. cho rằng điều quan trọng là trong trường hợp này bạn trẻ hiện nay nên hợp tác với cơ quan chức năng. Nếu có biểu hiện bệnh hay những nơi mình đến có người nhiễm nên khai báo một cách trung thực.

Theo Đ, bị cách ly bất ngờ thật sự làm đảo lộn cuộc sống một chút, nhưng không đáng lo như nhiều người vẫn nghĩ. Một vài ngày sau tâm lý và cuộc sống vẫn sẽ trở lại bình thường. Nếu mọi người cùng chung tay chống dịch thì chắc chắn sẽ không còn cảnh bỗng dưng bị cách ly đột ngột nữa.

“Ngoài ra, xem như đó cũng là một trải nghiệm quí giá nhất trong cuộc đời của một người khi rơi vào hoàn cảnh đó”, Đ. chia sẻ từ trong khu cách ly.