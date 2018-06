Cậu bé 8 tuổi leo khối đá cao 137 m để gây quỹ ung thư

Edward đã leo lên tới đỉnh khối đá tàn dư cao 137 m Old Man Of Hoy ở bờ biển phía bắc của Scotland hôm 8.6, trở thành người trẻ nhất chinh phục khối đá này, theo tờ The Telegraph.

Ngoài việc muốn chinh phục đỉnh Old Man Of Hoy, Edward muốn dùng thành tích này để gây quỹ cho tổ chức từ thiện Climbers Against Cancer (tạm dịch: Người leo núi chống ung thư). Tính đến ngày 9.6, thành tích mới đã giúp Edward gây quỹ được 12.000 bảng (gần 370 triệu đồng), vượt con số đặt ra lúc đầu là 10.000 bảng.

tin liên quan Hành vi tốt của cậu bé 8 tuổi chạm tới trái tim người lạ “Mẹ của cháu bị ung thư và cháu muốn tìm ra phương pháp chữa trị”, Edward chia sẻ với báo HuffPost. Mẹ của Edward, cô Bekki Christian (38 tuổi) bị ung thư vú giai đoạn cuối và bác sĩ cho hay không thể chữa trị được nữa do khối u đã di căn sang gan và xương.

Cô Edward cứ nghĩ không có cơ hội để xem cậu bé leo Old Man Of Hoy. Sau khi chứng kiến con mình leo lên đỉnh khối đá, cô Christian chia sẻ với The Telegraph: “Tôi rất tự hào về Edward. Tôi biết ơn cháu, mong muốn thấy con làm việc này đã cho tôi mục đích sống trong vài tháng qua khi sức khỏe yếu dần và tôi được báo hồi tháng 2 rằng tôi sẽ không còn có mặt trên đời để chứng kiến sự kiện này. Tôi biết Edward đang làm điều đó vì tôi”.