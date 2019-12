Châu Bùi chia sẻ hành trình từ số 0 đến Fashionista 2 triệu người theo dõi

Ngày 8.12 vừa qua, workshop Nghề 4.0 với chủ đề “Thương hiệu cá nhân 4.0” đã diễn ra với sự góp mặt của Fashionista Châu Bùi và nhiều người trẻ. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi workshop Nghề 4.0 được tổ chức nhằm giúp giới trẻ tiếp cận những kỹ năng cần thiết cho sự phát triển những nghề nghiệp mới trong thời đại 4.0. Trước đó, chuỗi workshop này đã thảo luận về các ngành nghề như Food Stylist và Giám đốc sáng tạo.

Mở đầu chương trình, Châu Bùi tâm sự: “Thật ra từ bé, Châu đã có một niềm đam rất lớn về việc làm đẹp. Thế nhưng, cho tới tận khi Châu là sinh viên năm 2 ở đại học, Châu mới mạnh dạn xin phép gia đình bảo lưu để rồi theo đuổi đam mê về thời trang”. Khác với thế hệ đi trước, công việc của Châu Bùi đòi hỏi sự hoạt động tích cực trên các mạng xã hội như Instagram, Facebook, Youtube,...

Tuy nhiên, để thành công trên con đường này, cô nàng nhỏ bé này cũng đã phải đương đầu với rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là việc tập luyện để cải thiện thân hình hạt tiêu có lúc chỉ 39 kg của mình để có một vóc dáng cân đối hơn. Hay hơn hết là những khó khăn đến từ gia đình và xã hội, khi khái niệm Fashionista còn quá xa lạ, cả gia đình hay dư luận đều phản đối việc một cô gái đưa đủ 1m6 đi làm mẫu ảnh.

Các bạn trẻ hào hứng lắng nghe chia sẻ từ Châu Bùi và đặt ra nhiều câu hỏi để nữ fashionista giải đáp

Trong sự kiện, Châu Bùi đã chia sẻ góc nhìn của mình về Personal Branding - thương hiệu cá nhân trong thời 4.0. Đó không phải là một khái niệm quá lớn lao mà chính là “Tổng hòa những gì độc đáo nhất về kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm đã làm nên con người bạn, trong thời 4.0 thì mỗi cá nhân có thể được coi như là một thương hiệu độc nhất”. Nữ fashionista sinh năm 1996 này đã chia sẻ 6 yếu tố cần thiết để xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội, bao gồm: thái độ vượt khó, không ngại thử thách hay dèm pha, kế đến là xác định đam mê, vì đó chính là động lực giúp Châu Bùi làm việc mỗi ngày và tạo nên những điều không thể. Thứ ba, lên ý tưởng và thực thi, bao gồm xác định hình ảnh phù hợp, nghiên cứu đối tượng muốn hướng đến, liên tục đổi mới mà vẫn giữ được “chất” riêng của mình.

Sự thành công của Châu Bùi là hình mẫu mà các bạn trẻ đang theo đuổi để có thể xây dựng thành công thương hiệu cá nhân trong thời 4.0

Cô khuyên bạn trẻ hãy tận dụng internet để tham khảo bước đi của người đi trước và áp dụng cho bản thân mình. Thứ tư là sự thích nghi và tức thời, mỗi lúc rảnh rỗi, Châu Bùi luôn bật điện thoại tìm kiếm và cập nhật những xu hướng thời trang mới trên thế giới để học hỏi. Thứ năm là tối ưu công cụ tìm kiếm, tận dụng hashtag để tìm kiếm dễ dàng cũng như tạo ra bộ nhận diện riêng của mình. Và cuối cùng là kỹ năng giao tiếp với người yêu thích mình.

Phần cuối sự kiện, Châu Bùi đã tạo cơ hội cho các bạn trẻ tham gia “Đọ tài biến hóa phong cách”, trổ tài Mix and Match với các bộ trang phục, phụ kiện đến từ các thương hiệu nổi tiếng như OVS, Parfois, Dune London, Nike theo các chủ đề street style, công sở và dạ tiệc. Các bạn trẻ rất hào hứng tham gia vì được thể hiện đam mê thời trang của mình, lại có cơ hội nhận các phần quà giá trị từ Samsung. Bên cạnh đó, phương pháp tiếp cận và thực hành trực quan đã giúp những fashionista tiềm năng này hoàn thành thử thách vượt mong đợi.

Các bạn trẻ trổ tài sáng tạo những bộ trang phục ấn tượng từ việc mix & match các phụ kiện có sẵn

Châu Bùi trao phần quà cho những bạn trẻ sở hữu những bộ trang phục nổi bật nhất sau bài thuyết trình đầy thuyết phục

Chàng trai Lê Bảo Hân, một nhà thiết kế thời trang trẻ tại Sài Gòn là người chiến thắng thử thách với phong cách street style đơn giản, cá tính và thời thượng. Cuối chương trình, Châu Bùi cùng các bạn trẻ đã thể hiện quyết tâm bứt phá làm điều không thể, chinh phục nghề nghiệp 4.0.

Buổi workshop giao lưu cùng Châu Bùi nằm trong chuỗi Workshop “Nghề 4.0” do Samsung tổ chức. Đây là hành trình đồng điệu giữa Samsung và giới trẻ, cùng lan tỏa thông điệp “Do What You Can’t - Làm điều không thể”, vốn là triết lý mà hãng theo đuổi nhiều năm qua. Thế giới trong tương lai cần sự đột phá từ những đôi bàn tay sáng tạo của thế hệ dám làm điều không thể. Và khi những người trẻ cần một sự hỗ trợ để khai sáng những khái niệm mới, vượt qua thử thách và bứt phá để hiện thực hóa ước mơ, Samsung sẽ luôn đồng hành để kiến tạo cùng bạn.