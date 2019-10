Cô giáo kết hôn với học trò cũ

Vào năm 2006, khi dạy tại trường Tararua College ở thị trấn Pahiatua, New Zealand, cô Miller (23 tuổi) đã gặp Hayden MacDonald (16 tuổi, đang học tại trường), theo tờ New Zealand Herald on Sunday.

Sau khi thừa nhận có quan hệ tình dục với MacDonald, Miller bị buộc phải chấm dứt mối quan hệ này hoặc nghỉ dạy . Lúc đó, cô Miller chọn nghỉ dạy và nghĩ mình sẽ không bao được phép dạy trở lại.

Ảnh Hayden MacDonald được đưa lên Facebook trong thời gian gần đây Chụp màn hình The Sun

Tuy nhiên, chỉ 4 năm sau, cô Miller quay trở lại lớp học, đính hôn với MacDonald rồi sinh đứa con đầu tiên. Lúc đó, MacDonald có kế hoạch học trở thành giáo viên và dạy kèm âm nhạc tại một trường trung học.

Hiện nay, cặp đôi này cùng dạy tại trường trung học dành cho nam sinh ở thị trấn Dannevirke và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng với 3 đứa con, 2 gái và 1 trai.

“Chúng tôi đang hạnh phúc với quyết định của mình...", MacDonald chia sẻ với New Zealand Herald on Sunday.