'Cô Hồng ở Việt Nam' của cựu Tổng thống Obama

Người VN đầu tiên tới Nam cực

Chị Hoàng Thị Minh Hồng, sinh năm 1972 tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội và Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, sáng lập và Giám đốc Trung tâm hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE), một tổ chức phi lợi nhuận về môi trường tại TP.HCM.

Chị được climateheroes.org công nhận là “Anh hùng khí hậu” bởi có nhiều đóng góp cho phong trào biến đổi khí hậu do giới trẻ điều hành tại VN. Năm 1997, chị là người VN đầu tiên tới Nam cực, trong chuyến thám hiểm quốc tế do LHQ tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng thế giới về vấn đề nóng lên toàn cầu. Cùng năm, chị nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2009, chị quay lại Nam cực lần thứ hai với tư cách Trưởng đoàn VN trong chuyến Thám hiểm hiệp ước quốc tế về Nam cực do Tổ chức 2041 thực hiện.

Chị đã có 3 năm làm điều phối viên của 350.org Đông Á/Đông Nam Á, 7 năm làm Giám đốc truyền thông của WWF Khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng.