Điểm danh các trào lưu

Nữ ca sĩ Em gái mưa cho biết cảm thấy bất ngờ “vì không tin rằng có một ngày mình được in hình trên bao lì xì”. Đến khi thấy mọi người chia sẻ bao lì xì có in hình của mình, kèm theo câu: “Mình hợp nhau đến như vậy, thế nên phải lì xì nhau” được nhái lại từ câu hát “Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu” trong ca khúc Em gái mưa thì nữ ca sĩ người Nghệ An này phải bật cười.

Việc chế lại các câu nói, câu hát nổi tiếng trong các ca khúc, bộ phim đình đám trong năm 2017 thành những câu hài hước để in lên bao lì xì tết đang là xu hướng của nhiều người kinh doanh mặt hàng này. Có thể kể như: “Lì xì một xu thôi là nhớ nhau cả đời” là biến tấu từ câu hát “Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời” trong ca khúc Ông bà anh (Lê Thiện Hiếu), hay “Lì xì là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng” chế từ câu thoại: “Gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Tất cả những thứ khác, có hay không, không quan trọng” trong phim Người phán xử...

Nhiều người trẻ cũng đã vô cùng sáng tạo khi thiết kế những mẫu bao lì xì trong đó cập nhật các trào lưu gây sốt trong giới trẻ suốt năm 2017. Như trào lưu “Dậy thì thành công”, được thể hiện bằng dòng chữ: “Năm trước lì xì 20 ngàn. Năm nay lì xì 200 ngàn nhé”. Hay trào lưu “Cô là ai, cháu không biết, cô đi ra đi” cũng được “tận dụng” thành: “Cô là ai? Cháu không biết. Cô lì xì cho cháu đi”, in trên bao lì xì khiến người xem rất thích thú, đặt mua.

Đa dạng mẫu mã

Nguyễn Bá Thiệu (23 tuổi, ở Bình Dương) cho biết bao lì xì là mặt hàng “bắt buộc phải có” mỗi khi tết đến, nên suốt một tháng nay đã tự tay thiết kế những mẫu độc đáo, hài hước nhất để bán ra thị trường.

Theo Thiệu, linh vật năm nay là chó, thế nên đã vắt óc suy nghĩ đưa hình ảnh chú chó lên bao lì xì dưới lăng kính hài hước, cũng như cách điệu hình ảnh con chó thành những hình ảnh vừa lạ, vừa đẹp. “Mình đã nghĩ đến các câu như: “Tết con chó, thuận buồm xuôi gió, được đi đây đó”, hay “Tết con chó, phải giàu có”, “Chó ơi tết sắp đến rồi!”…, Thiệu chia sẻ.

Được biết chàng trai này đang in khoảng 50.000 bao lì xì. Ngoài nội dung về Tết Mậu Tuất với hình ảnh chú chó làm chủ đạo thì còn có những lời dễ thương như: “Tết vui xả láng nhưng đừng lút cán”, “Tết, tết nữa, tết mãi. Xuân, xuân nữa, xuân mãi”...

Còn Lê Thành Tân (25 tuổi, ở Vũng Tàu) thì in lên mặt trước bao lì xì những câu hài hước: “Tết con cờ hó, thuận buồm xuôi gió”, “Năm con chó, trăm việc khỏi lo, vạn điều không khó”, “Chẳng có gì vui hơn được lì xì”… Mặt sau phong bao là những lời chúc an khang thịnh vượng, chúc xuân an lành…

Và còn vô khối những câu hài hước khác như: “Lì xì ai cũng vậy. Lì xì em, em cảm ơn”, “Tết này vẫn giống tết xưa, vẫn là con nít vẫn ưa lì xì”, “Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng... bao lì xì”, “Lì xì của chế, năm nay hết ế”, “Mình thích thì mình lì xì thôi”… xuất hiện trên các bao lì xì tết 2018.

Thiệu cho biết phải phá cách để phù hợp với thị hiếu người dùng, nhất là giới trẻ. “Mình khảo sát trên trang cá nhân thì thấy nhiều người cho biết cảm thấy thú vị và yêu thích các mẫu bao lì xì “tân thời” này hơn các bao lì xì truyền thống”.

Lê Thị Thủy, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, khoe vừa mua 20 bao lì xì “chất hơn quả đất”. “Thấy những câu nói hài hước, những hình ảnh phá cách của chú chó, hoặc những câu chế lại các lời hát quen thuộc, mình thấy rất thú vị và quyết định mua”, Thủy kể.

Thành Tân thì cho biết: “Hiện đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Trong đó có khách hàng là một giám đốc công ty mua 200 bao lì xì độc - lạ này về phát cho nhân viên”.

Được biết, tùy vào chất liệu giấy (giấy kraft Nhật hoặc couche) cũng như tùy mẫu mã mà các bao lì xì độc lạ này có giá dao động khoảng 2.000 - 5.000 đồng/ bao.

Xuân Phương