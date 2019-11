Diễn viên múa Linh Nga: ‘Tri thức là nền tảng cốt lõi hùng mạnh của quốc gia’

Ngôi trường đào tạo kỹ thuật bỗng náo nhiệt khác hẳn ngày thường bởi sự có mặt của Hành trình Từ Trái Tim. Tại đây những câu chuyện về khát vọng mãnh liệt của tuổi trẻ đã được thắp lên.

Diễn viên Linh Nga “thiên nga của làng múa Việt” thu hút mọi ánh nhìn không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn mang nguồn năng lượng tích cực đến cho các bạn sinh viên. Lần đầu tiên đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim, Linh Nga đã dành nhiều cảm tình đặc biệt: “Hành trình Từ Trái Tim là một trải nghiệm tuyệt vời đối với Nga. Nga vô cùng khâm phục tâm huyết cũng như cái tầm mà Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ khi tạo ra một Hành trình vĩ đại để soi đường, chỉ lối để các bạn trẻ chạm đến thành công. Bản thân Nga thấy tri thức chính là giá trị cốt lõi để mỗi quốc gia, dân tộc thể hiện sự lớn mạnh và ảnh hưởng”.

Linh Nga có xuất phát điểm rất khác, khi sinh ra trong một cái nôi của nghệ thuật nên có cơ hội đương đầu với những thách thức từ rất sớm: “8 tuổi, Linh Nga bị ép đi học trường múa. Từ không thích thành thích, rồi đam mê và cuối cùng nghiệp múa đã trở thành tình yêu lớn nhất của Nga, cho dù khó khăn vất vả như thế nào cũng phải vượt qua. Gần 21 năm vừa học tập, vừa diễn rồi bây giờ là cô giáo, Nga rất mong các em học sinh của mình và các bạn sinh viên có mặt ngày hôm nay, sẽ lĩnh hội được điều gì đó cho bản thân mình từ câu chuyện của Nga. Nghề múa thường gắn liền với sàn tập và năm 12 tuổi Nga đã phải rời xa gia đình để sang Trung Quốc khổ luyện. Có những lúc khó khăn Nga phải gồng mình lên chiến đấu với sự cô đơn nơi đất khách, chính những ngày tháng ấy đã tôi luyện nên một Linh Nga mỏng manh nhưng không yếu đuối và không bỏ cuộc trước những thử thách. Nga nghĩ ngành nghề nào cũng vĩ đại hết, chỉ cần bạn có khát vọng, quyết tâm theo đuổi đến cùng thì thành công sẽ đến”.

Trong buổi giao lưu, Linh Nga hào hứng chia sẻ những ngày tháng xa nhà thì sách chính là người bạn tri kỷ tiếp thêm sức mạnh để cô nỗ lực mỗi ngày: “Trong Tủ sách Nền tảng đổi đời mà Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn cho các bạn trẻ thì Nga vô cùng yêu thích cuốn Đắc nhân tâm. Bởi hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua, nghệ sĩ múa cũng vậy, tuổi thanh xuân mất đi sẽ không thể múa và cho dù bạn là thiên nga thì cũng không thể tỏa sáng. Nhưng sách thì khác, hãy đọc sách ngay từ bây giờ, bởi chỉ có tri thức mới tồn tại mãi với thời gian”.

Á hậu Trương Thị May cùng Hành trình đi rất nhiều nơi từ vùng núi cao xa xôi của đất nước đến nơi kênh rạch chằng chịt Đồng bằng Sông Cửu Long. Mỗi Hành trình đã qua để lại cho cô nhiều xúc cảm: “May cảm thấy vô cùng tự hào được tiếp tục cùng Tập đoàn Trung Nguyên Legend thực hiện sứ mệnh chuyên chở tri thức đến các bạn thanh niên Việt Nam”. Trong buổi giao lưu, Trương Thị May đã trải lòng với các bạn trẻ về những nỗ lực để tạo được dấu ấn riêng trên hành trình theo đuổi niềm đam mê của bản thân: “Bén duyên với nghệ thuật từ năm 17 tuổi cùng hoàn cảnh gia đình khó khăn đã khiến May càng quyết tâm thi cuộc thi Hoa hậu ảnh và may mắn dành được giải Á hậu 1. May không ngủ quên trên chiến thắng, May tự vạch ra cho mình những mục tiêu rõ ràng và phải nỗ lực làm bằng cái tâm; đến nay những hy sinh cho nghệ thuật của May đã được mọi người ghi nhận. Vinh dự của May là được đồng hành dài hơi với Hành trình, đây cũng là cơ hội quý giá để May tiếp cận với nguồn tri thức quý giá. Cuốn sách mà May tâm đắc chính là Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách đã tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để bản thân May và các bạn trẻ cố gắng, không gục ngã trước thất bại”.

Gắn liền với công tác đào tạo những tầng lớp tri thức trẻ, anh Đỗ Mạnh Hùng, Giám đốc điều hành Công ty CP công nghệ giáo dục NovaEdu cho biết: “Đây lần đầu tiên được vinh dự góp mặt trong một Hành trình đặc biệt do Trung Nguyên tổ chức, Hùng rất ngưỡng mộ khát vọng lớn mà Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã dành cho thế hệ trẻ, cho quốc gia, dân tộc. Bản thân Hùng nhận thấy người thành công phải kết bạn với sách, Khuyến học là cuốn sách mà các bạn trẻ phải đọc ngay. Bởi có học bạn mới có thể lĩnh hội hết được những tinh hoa, tri thức của nhân loại”.

Buổi giao lưu tại Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore vô cùng sôi nổi, nhiều bạn sinh viên đã đặt câu hỏi cho chương trình. Bạn Bùi Nhơn Khánh, sinh viên khoa Cơ khí mong muốn nhận được tư vấn từ các khách mời: “Trên con đường khởi nghiệp luôn có những vấp ngã, vậy làm thế nào để vượt qua?”. Diễn viên Linh Nga không ngần ngại chia sẻ những va vấp để giúp các bạn sinh viên tự tin đối diện với khó khăn, thách thức: “Vấp ngã trong nghệ thuật đôi khi sẽ giết chết đam mê của bạn. Gia đình chính là chỗ dựa, là cục pin giúp Nga sạc năng lượng để tiếp tục chiến đấu. Và có những lúc trên con đường đi vừa khó, vừa cô đơn nhưng chính những tràng vỗ tay động viên của khán giả như tia sáng soi đường để Nga đi tiếp. Nga tin rằng chính những va vấp ấy trên con đường khởi nghiệp sẽ giúp bạn tôi luyện, trưởng thành và bản lĩnh hơn nên hãy cứ tự tin mà đối mặt”.

Rất vui mừng vì Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore là điểm đến của Hành trình, thầy Phó hiệu trưởng Nguyễn Văn Sung xúc động chia sẻ: “Cảm ơn Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã trao tặng nguồn tri thức vô cùng quý báu giúp các em sinh viên của trường khai phá khát vọng của bản thân trên con đường lập thân khởi nghiệp và có những đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội. Tôi tin rằng các bạn sinh viên có thể lĩnh hội được những tinh hoa của nền văn minh nhân loại trong những cuốn sách quý để tự ứng dụng trong quá trình học tập và rèn luyện bản thân”.

Tháng 9 vừa qua, Hành trình Từ Trái Tim đi qua 18 tỉnh thành phố, trao tặng hàng triệu cuốn sách quý cho học sinh, sinh viên, chiến sĩ, người dân,… vùng sâu, vùng xa - vùng miền Đông và sông rạch Đồng bằng sông Cửu Long. Cách đây 2 tháng hành trình đã vượt gần 2.000 hải lý thực hiện hành trình chuyên chở tri thức đến vùng biển đảo xa xôi nhất Tổ quốc. Trước đó, tháng 4 năm 2019, Hành trình đi gần 5.000 km đến các tỉnh vùng núi cao Tây nguyên, qua các tỉnh miền Trung, đến địa đầu phía Bắc để trao tặng hàng chục ngàn cuốn sách. Chưa đầy 10 tháng, Hành trình Từ Trái Tim đã vượt mọi địa hình từ đồng bằng, núi cao đến biển đảo, vùng sâu, vùng xa để mang ánh sáng tri thức phụng sự vì cộng đồng.

Năm 2020, Hành trình tiếp tục mở rộng trao tặng hơn 100 đầu sách trong Tủ sách Nền tảng đổi đời thuộc 12 lĩnh vực căn cốt nhất do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. Tủ sách Nền tảng đổi đời sẽ được trang bị đến hàng chục ngàn thư viện, nhà văn hóa và hàng triệu hộ gia đình ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, Hành trình sẽ đến với quân và dân trên các cụm đảo miền Trung, quần đảo Trường Sa.