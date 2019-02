Điều ước đầu năm

Một năm nhiều thành công

Nữ diễn viên trẻ Gia Linh cho biết đầu năm điều đầu tiên Linh ước là sức khoẻ cho gia đình và luôn luôn hạnh phúc. Ước cho công việc cũng như cuộc sống được như ý, thành công. Linh cũng xin gửi lời chúc đến mọi người có một năm mới dồi dào sức khoẻ, vạn sự như ý, càng ngày càng thành công hơn nữa. Đặc biệt là những bạn trẻ luôn giữ lửa đam mê để gặt hái được nhiều thành công.

Nữ diễn viên trẻ Gia Linh Ảnh NVCC

Trong năm qua, bản thân Linh đã rất hạnh phúc khi vẫn đều đặn có mặt trong những dự án phim điện ảnh, phim truyền hình và cả mảng youtube. Thật sự năm qua là một năm rất hạnh phúc của Linh, ngoài ra Linh về quê phụ mẹ được nhiều chuyện nên Linh rất hài lòng về bản thân. Linh cầu mong năm mới Linh và mọi người cũng gặt hái được nhiều thành công như mong ước.

Quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Hoa hậu hoàn vũ nhí thế giới Ngọc Lan Vy cho biết năm 2018 nhận được nhiều lời mời làm giám khảo quốc tế cho các cuộc thi của trẻ em như Công chúa hoàng tử thế giới, Hoa hậu nhí du lich, Hoa hậu nhí Á Âu ....Ngoài ra Vy còn vinh dự được Hoàng gia Georgia phong danh “Hiệp sĩ nhỏ tuổi nhất” vì những hoạt động cho cộng đồng và quảng bá hình ảnh trẻ em thế giới. Vy cũng nhận được nhiều lời mời là đại sứ đại diện trao học bổng cho du học sinh Việt Nam tại Nhật. Vì thế Vy mong ước sẽ có nhiều cơ hội để quảng bá hình ảnh , con người Việt Nam ra thế giới.

Hoa hậu hoàn vũ nhí thế giới Ngọc Lan Vy Ảnh NVCC

Trong năm 2019 Vy sẽ góp mặt trong phim điện ảnh “Gạo chợ nước sông” của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Lần đầu lấn sân sang điện ảnh nên Vy cho biết mong là các dự án điện ảnh Vy tham gia sẽ thành công và mong mọi người sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ Vy. "Em chúc tất cả mọi người đón một cái tết thật đầm ấm và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Chúc mọi người bình an và vạn sự như ý", Vy gửi lời chúc. .

Luôn sẵn sàng hành động vì cộng đồng

Nguyễn Hoàng An (cựu sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ- Tin học TP.HCM) cho rằng trong năm qua An hạnh phúc nhất khi được góp sức cho các hoạt động cộng đồng với vai trò huấn luyện viên cùng ca sĩ Quang Vinh tại “Glocal Camp” trại quân đội cho thiếu niên tại Singapore, vai trò cố vấn dự án cộng đồng cho chương trình “Lãnh đạo thanh niên trẻ” tại Mỹ. Ngoài ra, An cũng được cùng các anh chị trong chương trình “Lăng kính về quyền của người khuyết tật” thực hiện thành công cuộc thi làm phim cho các bạn gặp khiếm khuyết về cơ thể, chức năng. Bên cạnh đó, An rất vinh dự khi trở thành một trong 28 đại biểu Việt Nam tham dự Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2018. Từ đây, An đã học hỏi và có thêm biết bao tình thân từ bạn bè quốc tế.

Nguyễn Hoàng An Ảnh NVCC

An cho biết tại SSEAYP, rất may mắn được học hỏi thầy người Philippines - Nery Ronatay. Thầy đang hoạt động cho Liên Hợp Quốc về chương trình phục hồi cho vùng Marawi, nơi chịu nhiều tổn thất do chiến tranh tại Philippines. Từ nguồn cảm hứng từ thầy, An hy vọng sẽ dùng sức trẻ của mình đóng góp cho cộng đồng, cộng tác cùng các tổ chức phi lợi nhuận để thực hiện các chương trình cho trẻ em khuyết tật, có hội chứng Down và hoàn cảnh cơ nhỡ trong năm nay. An mong các em nhỏ sẽ thấy được con đường tương lai của mình và biết hoài bão. "Mình mong chúc trái tim của người trẻ luôn biết rung động và sẵn sàng hành động vì cộng đồng:, An gửi lời chúc tết đén bạn trẻ.

Vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn





Tôn Hồng Hoa (Á khôi 2 Nữ sinh Việt Nam duyên dáng 2016), cho hay năm vừa qua, Hoa khá hài lòng với những gì mà mình đạt được. Tự thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Được đặt chân đến nhiều nơi, thực hiện những bộ ảnh mong ước và may mắn hơn nữa khi nhận được nhiều sự ủng hộ, quan tâm của bạn bè qua từng bộ ảnh. Hoa hy vọng năm mới sẽ là một năm an nhiên, may mắn và cố gắng đạt thêm nhiều mục tiêu mà mình đã đặt ra.

Tôn Hồng Hoa NVCC

Nhân dịp năm mới, Hoa chúc mọi người tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

Mong ước gặp được nhiều người giỏi

Hồ Hữu Quang (mẫu ảnh tự do tại TP.HCM) ước một năm sẽ luôn gặp nhiều người tốt đẹp và giỏi giang để học hỏi nhiều kiến thức hay và mới.

Hồ Hữu Quang

Quang gửi lời chúc: "Mọi người sẽ luôn được nhiều may mắn, thành công trong mọi chuyện, vui vẻ trên mọi bước đường và mọi điều tốt lành đến. Chúc cho ba mẹ luôn yên vui, sức khỏe ngập tràn, đứa em học giỏi, thành tài. Bản thân sẽ đạt được nhiều thành tựu mới trên sự nghiệp đang theo đuổi".