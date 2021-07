Du học sinh 9X về nước tình nguyện tham gia chống dịch

Dưới cái nắng gần 40 độ C của TP.HCM, chàng trai đứng suốt 6 tiếng để điều phối, nhắc nhở người dân tại khu phong tỏa. Trực ca từ 12 giờ - 18 giờ, công việc hằng ngày của Quang là cùng dân phòng, công an đảm bảo an ninh ở khu vực bị phong tỏa