Dùng trí tuệ nhân tạo 'mai mối' người tìm việc và nhà tuyển dụng

“Ông mai mát tay”

Để vượt qua 2.000 ứng viên đến từ các quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương và được vinh danh trong danh sách Forbes Asia 2019, theo anh những yếu tố nào giúp anh có được điều này?

Tôi thấy mình rất may mắn. Chưa kể đến các nước châu Á, mà ngay cả ở VN có rất nhiều bạn trẻ giỏi và khởi nghiệp thành công. Và tôi được chọn có lẽ vì “đứa con tinh thần” ứng dụng tìm việc JobHop. Chúng tôi đang xây dựng giải pháp để giải quyết vấn đề xã hội trong lĩnh vực doanh nghiệp công nghệ. Khá ít doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (machine learning) trong lĩnh vực cực kỳ nhạy cảm và khó hiểu như nhân sự. Họ không nghĩ máy móc có thể thay con người để áp dụng vào lĩnh vực tuyển dụng - vốn đòi hỏi rất nhiều cảm xúc, kỹ năng và tâm lý nhạy bén. Tôi thấy mình rất may mắn. Chưa kể đến các nước châu Á, mà ngay cả ở VN có rất nhiều bạn trẻ giỏi và khởi nghiệp thành công. Và tôi được chọn có lẽ vì “đứa con tinh thần” ứng dụng tìm việc JobHop. Chúng tôi đang xây dựng giải pháp để giải quyết vấn đề xã hội trong lĩnh vực doanh nghiệp công nghệ. Khá ít doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (machine learning) trong lĩnh vực cực kỳ nhạy cảm và khó hiểu như nhân sự. Họ không nghĩ máy móc có thể thay con người để áp dụng vào lĩnh vực tuyển dụng - vốn đòi hỏi rất nhiều cảm xúc, kỹ năng và tâm lý nhạy bén.

Vậy anh đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc tuyển dụng như thế nào?

Công nghệ tuyển dụng bằng trí tuệ nhân tạo của JobHop giúp tối ưu hóa việc kết nối nhân tài hợp nhất với các doanh nghiệp tại VN. Doanh nghiệp sẽ tìm được ứng viên phù hợp trong thời gian ngắn nhất với chi phí thấp hơn nhiều so với các kênh tuyển dụng truyền thống. JobHop cung cấp miễn phí hệ thống quản lý hồ sơ ứng viên ATS (Applicant Tracking System) là giải pháp điện toán đám mây thông minh, cho phép các doanh nghiệp có thể tối ưu hóa phần quản lý và phân tích dữ liệu của quá trình tuyển dụng lịch sử tương tác với ứng viên. Công nghệ tuyển dụng giúp sàng lọc và phân tích để chất lượng ứng viên tốt hơn.

Đối với những kênh truyền thống, ứng viên tìm việc sẽ nộp đơn một cách vô tội vạ mà không biết khả năng được chọn của mình như thế nào. Với JobHop, ứng viên có thể xem được độ hợp của mình với công ty. Từ hồ sơ được đăng tải lên, AI sẽ phân tích độ “hợp” của ứng viên với công việc này. Nếu trong tình huống độ “hợp” không cao, ứng viên nên tìm công việc khác hoặc máy sẽ phân tích, tư vấn làm sao hoàn thiện CV (sơ yếu lý lịch) để độ hợp cao hơn. Quan trọng là ứng viên có được phản hồi, biết được hồ sơ của mình đang được duyệt thế nào, ở giai đoạn nào…

Đến thời điểm hiện tại, JobHop có hơn 500 doanh nghiệp sử dụng và kết nối với hơn 80.000 ứng viên có độ phù hợp cao với các doanh nghiệp tuyển dụng. Năm 2018, JobHop đã gọi vốn thành công 18,8 tỉ đồng từ những tập đoàn, quỹ đầu tư nổi tiếng trên thế giới . Có thể ví von JobHop như công cụ “mai mối” trong việc “kết hôn”, JobHop giúp cho ứng viên tiềm năng và nhà tuyển dụng tìm thấy nhau. May mắn là tới nay, JobHop dường như đã “mát tay mai mối” được rất nhiều ứng viên và nhà tuyển dụng đến với nhau.

VN là thị trường rất “hot”

12 năm học tập và làm việc tại Mỹ, vậy đâu là lý do khiến anh chọn về nước khởi nghiệp

Đây là sứ mệnh lớn và rất quan trọng đối với tôi. Tại sao những doanh nghiệp công nghệ khổng lồ như Grab, Traveloka… rất thành công tại thị trường VN về doanh thu. Sản phẩm của họ sử dụng công nghệ do chính người Việt xây dựng, nhưng người lãnh đạo lại không phải người Việt. Hiện nay vẫn còn khá ít công ty công nghệ thật sự thành công mà do chính người Việt làm ra. Và đây chính là lý do khiến tôi lựa chọn việc về nước để bắt tay xây dựng JobHop. Ngoài ra, tôi muốn nâng chuẩn mực người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động lên một tầm mới, tạo môi trường làm việc tốt cho nguồn nhân lực của VN.

Anh cho rằng VN là một thị trường rất tiềm năng, vậy tại sao rất nhiều dự án khởi nghiệp của bạn trẻ lại thất bại?

Thất bại có nhiều yếu tố, tiên quyết là yếu tố con người. Thứ hai, câu chuyện chung của khởi nghiệp là sáng tạo nên có những trường hợp ý tưởng đưa ra quá sớm so với thời đại. Từ đó sẽ dẫn đến việc xây dựng sản phẩm không giải quyết được vấn đề của thị trường thời điểm đó, cũng như không phù hợp với nhu cầu người sử dụng. Ngoài ra, người sáng lập cũng phải phù hợp với thị trường vì nếu không thì không thể giải quyết được các vấn đề thị trường đang gặp phải.

Bản thân tôi không tin câu chuyện sinh viên khởi nghiệp vì thường khả năng thất bại rất cao. Dường như mọi người đang hô hào khởi nghiệp, nhưng nếu ai cũng khởi nghiệp thì ai sẽ là nhân viên, ai cũng muốn làm kiến trúc sư thì ai làm xây dựng. Hãy khởi nghiệp khi đã có sự chuẩn bị, tìm hiểu và có vốn kinh nghiệm với lĩnh vực đó.

Bản thân anh từng thất bại? Anh đã vượt qua và đi đến thành công của hôm nay như thế nào?

Dĩ nhiên tôi gặp rất nhiều thất bại, mà thất bại đau nhất khi còn là sinh viên. Khi thất bại phải biết vì sao mình thất bại, biết được bản thân đang thiếu điều gì mà khắc phục. Ngay sau những lần thất bại đó, tôi quay lại việc học và bắt đầu học những kiến thức, kỹ năng mà mình đang thiếu. Càng thành công thì càng nên khiêm tốn, vì cái giết chết mình không phải là cái mình không biết hay không có, mà là những cái mình biết nhưng không đúng.