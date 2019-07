Đường đến thủ khoa...

Hà Nội và TP.HCM có nhiều thí sinh điểm 10 nhất Cả nước có 1.285 điểm 10. Môn thi có nhiều điểm 10 nhất là giáo dục công dân. Môn ngữ văn không có TS nào đạt điểm 10. Hà Nội và TP.HCM có nhiều TS đạt điểm 10 nhất nhờ môn ngoại ngữ. Môn toán có 12 TS đạt điểm 10 (trong đó Hưng Yên 4, Hà Nội 2. Các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Thuận, Tây Ninh, Đồng Nai, Nghệ An mỗi tỉnh có 1). Môn ngữ văn không có điểm 10, mức điểm cao nhất là 9,5. Môn vật lý có 2 TS đạt điểm 10 (trong đó Hà Nội 1 và Bắc Ninh 1). Môn hóa học có 12 TS đạt điểm 10 (trong đó Thái Bình 2. Các địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Gia Lai, Tây Ninh mỗi tỉnh 1). Môn sinh học có 39 TS đạt điểm 10 (trong đó Hà Nội 6, TP.HCM 5, Tiền Giang 5, Phú Thọ 4...). Môn lịch sử có 80 TS đạt điểm 10 (trong đó Hà Nội 6, các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An 5 TS/tỉnh...). Môn địa lý có 42 TS đạt điểm 10 (trong đó Phú Thọ 6, Vĩnh Phúc 5...). Môn giáo dục công dân có 784 TS đạt điểm 10 (ở 60/63 tỉnh, thành). Môn ngoại ngữ (tiếng Anh và các môn ngoại ngữ khác) có 314 TS đạt điểm 10 (trong đó Hà Nội 113, TP.HCM 94, Đà Nẵng 18, Nghệ An 9, Hà Tĩnh 9...). Lê Hiệp