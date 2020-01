Đứng bên gốc mai tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, Trần Thị Ái My (23 tuổi, quê Quảng Ngãi), chia sẻ: “Em sắp được về quê để đón tết sum vầy với ba mẹ rồi, vui quá anh à! Năm nay, vé xe về quê em 1,3 triệu lận, nếu không được giúp đỡ, em cũng không biết lấy tiền đâu mua vé để về tết nữa”.

Ái My sinh ra trong gia đình thuần nông có 7 anh chị em, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vừa rời giảng đường đại học là em đi làm công nhân để có tiền trang trải cuộc sống . Năm nay về quê, My cũng dành dụm được ít tiền để mua quần áo và quà cho ba mẹ ở quê. Hiện tại, My đang làm công nhân tại Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành.