'Giỏi nghề sẽ được nhà tuyển dụng chào đón'

Dù chưa từng biết nhau, nhưng 4 sinh viên đã trở thành một đội vô cùng ăn ý, cùng lên ý tưởng, thiết kế để tạo ra sản phẩm thời trang ấn tượng nhất Hội thi Học sinh - Sinh viên giỏi nghề 2019.

Đó là Phan Quốc Chí, Nguyễn Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Tuyết Hồng và Lý Thị Huyền, học ở 4 lớp khác nhau của ngành công nghệ may Trường CĐ Công thương TP.HCM. Mỗi người có một thế mạnh nên cô Nguyễn Hoàng Phúc (dạy môn môn sáng tác mẫu) của trường đề nghị cùng kết hợp để tham gia hội thi học sinh - sinh viên giỏi nghề của thành phố.

Chủ đề mà hội thi năm nay đưa ra cho bài thi nghề thiết kế thời trang là “sự bền vững”. Các thí sinh có thể sử dụng chất liệu tự do, màu sắc cũng như kiểu dáng để may 2 bộ trang phục cho nam và nữ nhằm làm nổi bật chủ đề này. Trong nhóm, Huyền là người có thế mạnh về ý tưởng nên đã đề xuất sử dụng jeans, một chất liệu được đưa vào may mặc có lịch sử gần 2 thế kỷ nhưng không bao giờ bị 'lỗi mốt' và dùng rất bền. Trong khi đó, Quốc Chí có sở trường thiết kế và may đồ nên được giao nhiệm vụ làm trang phục nam. Kim Yến và Tuyết Hồng sẽ phụ trách đồ nữ.

Trong khoảng thời gian 7 giờ đồng hồ, tất cả các công đoạn để cho ra đời một sản phẩm đã được 4 bạn cùng phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả. Sau khi 2 bộ đồ hoàn thành, được trình diễn và thuyết trình trước ban giám khảo, nhóm của Trường CĐ Công thương TP.HCM đã giành được 8,5 điểm, số điểm cao nhất hội thi ở nghề thiết kế thời trang.