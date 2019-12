Giới trẻ ào ạt cám ơn trọng tài trận U-22 Việt Nam - U-22 Thái Lan

Rất may mắn, trọng tài biên Trong trận đấu giữa U-22 Việt Nam và U-22 Thái Lan , trọng tài chính xác định Tiến Linh bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 69. U-22 Việt Nam được đá phạt penalty. Tuy nhiên, Huỳnh Tấn Sinh không thể đánh bại thủ môn đội bạn.Rất may mắn, trọng tài biên Rami Taan xác định thủ môn Muangngam của U-22 Thái Lan đã di chuyển trước khi Huỳnh Tấn Sinh thực hiện quả phạt 11 m. U-22 Việt Nam được đá lại phạt đền. Tiến Linh đã ghi bàn cân bằng tỉ số 2 - 2 cho U-22 Việt Nam, ấn định tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Sau trận đấu, giới trẻ đã ào ạt vào Facebook cá nhân được cho là của trọng tài biên Rami Taan để gửi lời cám ơn. Liên tục những lới "cám ơn ông", "ông thật tuyệt vời", "chúng tôi yêu ông"... Tràn ngập trên Facebook này.

Những lời cám ơn và khen trọng tài Rami Taan đẹp trai Ảnh chụp màn hình

Như Như, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, không giấu nổi cảm xúc: "Thanks for everything. We love you very much because of your giving for our country, our love. When you come to Vietnam, we will invite to eat Pho" (tạm dịch: cám ơn vì tất cả. Chúng tôi cám ơn ông rất nhiều vì món quà của ông gửi tới đất nước chúng tôi, tình yêu của chúng tôi. Khi ông đến Việt Nam, chúng tôi sẽ mời ông ăn Phở".

Tú Lê, một bạn trẻ từ Hà Nội, còn hài hước: "Hello. You is the best handsome man in tonight. Thank you so much. Vietnamese is so love you" (tạm dịch: xin chào ông. Ông là người đàn ông đẹp trai nhất đêm nay. Cám ơn rất nhiều. Người Việt Nam rất yêu ông).