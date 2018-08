Hàng loạt chương trình ý nghĩa tại ngày hội Hành trình từ Trái tim

Cuối tuần qua, hàng ngàn bạn trẻ, giới tri thức, truyền thông, đối tác, các hoa hậu, người đẹp… đã cùng quy tụ về Ngày hội “Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” tại Nhà văn hóa Thanh niên để cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ, những điều đặc biệt, khác biệt và ấn tượng của hành trình trao tặng sách quý xuyên Việt.

Tại ngày hội, triển lãm hình ảnh, các thước phim ghi lại Hành trình từ Trái tim trên khắp mọi miền đất nước qua 31 ngày xuyên Việt và các hoạt động trong 6 năm qua được tái hiện sống động bằng hình ảnh. Trong 31 ngày đi xuyên Việt, Hành trình đã trao tặng hơn 300.000 cuốn sách quý đổi đời đến thanh niên khắp mọi miền đất nước với nhiều cung bậc và cảm xúc đáng nhớ của hành trình.

Cũng ngay trong ngày hội, Hành trình tiếp tục trao tặng hàng ngàn cuốn sách quý đổi đời đến hơn 5.000 thanh niên, học sinh sinh viên, các trường đại học, cao đẳng, các chiến sĩ quân đội và 24 thư viện của 12 quận huyện TP.HCM. Đây là những cuốn sách quý đổi đời thuộc 5 đầu sách đầu tiên trong 100 đầu sách của Tủ sách nền tảng đổi đời và là những cuốn sách kinh điển gối đầu giường của nhiều thế hệ trẻ, của những người nổi tiếng trên thế giới gồm: Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm; Nghĩ giàu, làm giàu; Không bao giờ là thất bại, Tất cả là thử thách và Khuyến học.

Đặc biệt, Tủ sách nền tảng đổi đời sẽ được đẩy mạnh phát triển với hoạt động hợp tác với các nhà xuất bản để ra mắt 5 đầu sách mới trong 100 đầu sách cũng như chuẩn bị triển khai Tủ sách khởi nghiệp dành cho thanh niên trong năm 2018.

Đồng thời, Hành trình từ Trái tim cũng sẽ phối hợp cùng các đơn vị, Sở ban ngành triển khai các đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, “Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp 2018”, “Phát triển văn hóa đọc tại Nhà văn hóa và Thư viện các tỉnh thành 2017 - 2022”…

Cùng hoạt động trao tặng những cuốn sách quý, ngày hội còn diễn ra chương trình giao lưu, ký tặng và chia sẻ các bài học thành công từ những cuốn sách quý cùng các người đẹp đồng hành như: Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Mỹ Linh, Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Hoàng My, Á hậu Huyền My, Á hậu Thanh Tú, Á hậu Mâu Thủy, Á hậu Trương Thị May, người đẹp Ngọc Trân, người đẹp Lan Hương, người đẹp Phùng Bảo Ngọc Vân, người đẹp Đào Hà.

Bên cạnh những hoạt động về sách và triển lãm ảnh, Ngày hội Hành trình từ Trái tim cũng thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia trải nghiệm những không gian đặc biệt, khác biệt và duy nhất. Một lần nữa, các bạn trẻ được gặp lại những chiếc xe chuyên chở những cuốn sách quý đổi đời trên chặng đường hơn 4.000 km khắp mọi nẻo đường đất nước.

Đáng chú ý, theo dõi dấu ấn của hành trình xuyên suốt theo chiều dài đất nước, bạn Nguyễn Huỳnh Châu - sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng chia sẻ: “Phải tận mắt xem những hình ảnh này em thực sự tin rằng Việt Nam có những doanh nghiệp đang đầu tư rất nhiều cho giới trẻ và Trung Nguyên Legend chính là một doanh nghiệp như thế. Hành trình thực sự rất ý nghĩa, em sẽ đọc hết những cuốn sách được Trung Nguyên Legend tặng”.

Nhìn lại những ngày thức khuya, dậy sớm, vượt núi, vượt sông tặng sách cho cộng đồng, Á hậu Hoàng My không khỏi xúc động. Cô nói rằng: “Khi nghe các em ở những bản làng vùng cao của tỉnh Lào Cai chia sẻ về ước muốn xây dựng quê hương, My càng cảm thấy Hành trình của mình ý nghĩa hơn bao giờ hết, bởi trao tặng sách chính là trao tặng tri thức, cho các em nền tảng, sức mạnh để xây dựng quê hương, quốc gia hùng mạnh”.

Trong khi đó, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết cô rất tự hào khi được chọn để đồng hành cùng chương trình ý nghĩa, nhân văn: “Nhờ đó tôi được đến mọi miền đất nước, mang những cuốn sách quý đến cho mọi người và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của con người và cảnh vật của dải đất hình chữ S”.

Như vậy, với sự hưởng ứng, đồng hành mạnh mẽ từ cộng đồng, Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt sẽ tiếp tục đi xa, kết nối những trái tim người Việt cùng nhau lập chí cả cho thanh niên, kiến tạo trí huệ, sự minh triết và toàn kết để tạo dựng khát vọng vĩ đại cho thanh niên Việt.

Đây cũng chính là khát vọng vĩ đại cho quốc gia như thông điệp của nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend: “Sự hùng mạnh của một quốc gia phụ thuộc vào ba thành tố căn bản: 1- Độ lớn của khát vọng, chí hướng của quốc gia; 2- Trí huệ, sự minh triết của quốc gia; và 3- Sự đoàn kết toàn diện của quốc gia!”.