Hành trình cả 6 F0 trong gia đình đều khỏi bệnh và chiến thắng Covid-19

Câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Thị Kim Ngân (32 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) với cả 6 F0 trong gia đình đều khỏi bệnh và chiến thắng được Covid-19 , sẽ là động lực rất lớn để những ai đang chẳng may nhiễm bệnh có thể vực dậy tinh thần và chiến thắng được dịch bệnh, khoẻ mạnh trở về hạnh phúc với gia đình.

Lúc đầu rất lo lắng nhưng phải cố để giữ bình tĩnh

Mọi thứ bắt đầu từ ngày 4.7, khi ba mình bắt đầu sốt, ho, chảy nước mũi kèm ăn uống kém và sốt khó hạ kéo dài. Ngày 6.7 đến Bệnh viện Quốc Ánh test thì dương tính và cả chồng của mình cũng dương tính. Qua 2 chỗ cách ly khác nhau thì cuối cùng ba và chồng mình được đưa đến Bệnh viện dã chiến Củ chi để cách ly điều trị.

Ở nhà thì mẹ chồng hay tin rồi chỉ biết khóc do quá lo và hoảng sợ. Còn 2 đứa nhỏ nhà mình thì tỉnh bơ vì con nít vô tư biết gì đâu, mình lo thì để trong lòng vì có khóc cũng không làm được gì. Chứ nói thật thì mình cũng lo lắng lắm chứ, nhưng mình biết nếu lo lắng quá thì mọi người càng hoảng. Vì nhà có 2 người già đều có bệnh nền cao huyết áp, sợ lên cao bất ngờ thì không biết làm sao. Nên mình trấn an bằng cách là nói không sao đâu có sốt thì uống thuốc sốt, ho thì có thuốc ho, rồi ăn uống tăng sức đề kháng như các bác sĩ khuyến cáo, chứ cũng rối lắm.

"Nhiễm Covid đồng nghĩa với cô đơn là ta tự chăm sóc lấy bản thân mọi người chỉ hỗ trợ chứ không làm thay mình được. Vì vậy phải cố ăn uống, vận động nghỉ ngơi, ngủ cho thật ngon để mau khỏe" NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Rồi chuyện gì đến nó cũng đến, mẹ chồng mình sốt, ho, mất ngủ rồi bỏ ăn nằm rầu và rên rỉ. Một tuần lễ ở nhà vật vã với 3 bà cháu, bà nội nhốt mình trong phòng khi nào ăn uống đi vệ sinh mới ra, sốt thì uống thuốc sốt, ho thì thuốc ho mà bà nội mấy đứa thêm tiêu chảy nữa, rồi uống thuốc hạ sốt lại hành bao tử thì uống thêm thuốc bao tử.

3 bà cháu (mẹ chồng và 2 đứa con của chị Ngân) trong lúc đợi để lấy giấy xuất viện trở về nhà sau thời gian cách ly điêu trị tập trung

Mà người già thường sợ hãi uống thuốc chưa kịp có tác dụng đã lại uống thêm thuốc vào. Đã vậy còn nghe uống chanh sả gừng, uống nhiều nước, uống vitamin C, cứ thế mỗi tay một ly nước to mà uống, uống riết nên bị phù mặt luôn, may phát hiện sớm và ngừng kịp thời. Rồi uống thuốc hạ sốt nhiều làm mệt mỏi, kèm ăn uống kém nên người cứ lừ đừ lại tưởng bệnh nặng và đòi vào khu cách ly để có bác sĩ lỡ có gì còn xử lý kịp

Còn bản thân mình thì chỉ bị đau họng kiểu viêm họng bình thường và ho, đau họng thì ăn uống kém ngon chứ chưa mất vị giác, khứu giác gì. Bé lớn (7 tuổi) hầu như bình thường không có biểu hiện gì nhiều. Riêng bé nhỏ (4 tuổi) sốt rất cao (39.5 độ) mà lại khó hạ mặc dù đã uống thuốc và lau mát tích cực. Mình gọi điện cho cô bạn làm ở Bệnh viện Nhi đồng 1 và được cho chỉnh liều hạ sốt phù hợp nên hai hôm sau bé giảm sốt và khỏe dần. Các bé không bỏ ăn uống, vẫn ăn uống đủ cử và sữa đều nên triệu chứng giảm rất nhanh, bé lớn tuyệt nhiên vẫn khỏe như thường chắc nhờ nết ăn khỏe, ăn liên tục và ăn được những gì tìm thấy nên bạn ấy cực khỏe luôn.

Cả nhà vượt qua Covid-19 như thế nào?

Các loại thuốc mình dùng cho cả nhà như sau: Ho thì dùng thuốc ho Astex, uống 5ml lần và ngày uống 2 lần, người lớn thì 10ml/lần và cũng ngày uống 2 lần; Mẹ chồng mình thì có dùng thuốc Smecta về tiêu chảy, dùng 1 gói/ lần và ngày 2 lần; Efferalgan 500mg uống khi sốt 38 độ trở lên và cách nhau 4-6 giờ, không sốt lại thì đừng uống, uống nhiều dễ ngộ độc; Nước muối rửa mũi, súc họng thì nhà lúc nào cũng có; Vitamin C nhưng do 3 mẹ con mình không dùng được do không thích mùi cam tổng hợp nên mình thay bằng uống cam tươi; AlphaChymotrypsin chỉ mình Ngân dùng ngày 2 lần và mỗi lần 1 viên, do cả nhà chỉ mình Ngân là bị đau họng.

"Thay vì lo sợ nằm một chỗ không biết chuyện gì đến thì mình lo nghĩ là nay ăn món gì, uống cái gì mau khỏe, nhà cửa rồi nhà vệ sinh đã đủ sạch chưa, lo sát khuẩn đồ dùng, lo vệ sinh răng miệng, mũi họng thì chắc chắn chúng ta sẽ mau khỏe" NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Về ăn uống thì không có gì khác nhiều so bình thường, mình chỉ cho ăn thêm món canh chua và nước cam hoặc chanh là tăng nhiều hơn bình thường, để tăng cường vitamin C, vitamin C từ thực phẩm hấp thu tốt hơn là các loại thuốc và hương vị cũng ngon hơn, đa dạng hơn. Với canh chua thì vị chua chua, ngọt ngọt ăn đỡ ngán và cũng kích thích được vị giác ăn ngon hơn. Mỗi sáng thì thêm mật ong nước ấm cho cả nhà, thêm sữa chua, Yakul để hỗ trợ hệ tiêu hoá, sữa Pediasure cho 2 bạn nhỏ và Ensure cho bà nội. Vì bệnh mệt ăn không ngon nên có dùng thêm yến hủ chưng sẵn, bà nội nhờ vậy cũng mau khỏe. Trái cây thì mua được loại nào ăn loại đó vì không đi chợ được chỉ nhờ người nhà hỗ trợ.

Ngày 2.8, cả gia đình chị Ngân đã được khỏi bệnh và đoàn tụ hạnh phúc tại nhà

Khi bệnh thì ngoài thuốc, dinh dưỡng cũng rất quan trọng vì cơ thể rất cần trong lúc này để chống chọi lại bệnh tật. Nên mọi người nếu lỡ mắc bệnh thì tuyệt đối đừng bỏ ăn vì sẽ bị hạ đường huyết và mệt thêm. Ăn ít từng chút, ăn nhiều lần, cố gắng uống thêm sữa. Và cháo là lựa chọn số 1 khi khó khăn và nuốt khó.

Một điều rất quan trọng là tinh thần của mình, mình cứ lo sợ, hoảng loạn thì bệnh càng trầm trọng thêm. Nên vận động nhẹ nhàng phù hợp với sức mình, đừng nằm hoài một chỗ, đừng nghe tin buồn, đừng xem phim ảnh có tính chất buồn, thay vào đó xem phim hài…Rồi gọi video call cho người nhà tám chuyện, người nhà cũng tránh nói đến chuyện buồn, hoặc kể người này người kia mất, ngày này nhiêu ca, mà hãy kể hôm nay có bao nhiêu người khỏe, bao nhiêu người xuất viện, chỗ kia cả nhà này đã được về…Đặc biệt người già rất sợ hãi những chuyện người này kia qua đời nên đừng nhắc hay đề cập đến vấn đề này. Đây là cách mình vực dậy tinh thần cho cả nhà, nhất là mẹ chồng mình để khỏe và hết bệnh.

Thay vì lo sợ nằm một chỗ không biết chuyện gì đến thì mình lo nghĩ là nay ăn món gì, uống cái gì mau khỏe, nhà cửa rồi nhà vệ sinh đã đủ sạch chưa, lo sát khuẩn đồ dùng, lo vệ sinh răng miệng, mũi họng thì chắc chắn chúng ta sẽ mau khỏe.

Bằng những cách thức riêng, chị Ngân đã cố giữ bình tĩnh để vực dậy tinh thần của cả gia đình, cùng chiến đấu vượt qua được dịch Covid-19

Lúc đầu vì chờ nhân viên y tế tới xét nghiệm và chờ thành phố phân bổ đi điều trị ở đâu, nhưng do chưa có đủ chỗ nên nhà mình được đưa đi chậm. Đến ngày 13.7 thì mình, mẹ chồng và 2 đứa con được đưa vào Bệnh viện dã chiến số 4 ở Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Khi vào đây thì gần như cả nhà mình đã khỏe vì các triệu chứng bắt đầu giảm hẳn và chờ xét nghiệm để về. Vì thế mà quá trình mình tự chăm sóc ở nhà là vô cùng quan trọng. Ba chồng và chồng mình ở khu cách ly Bệnh viện dã chiến Củ Chi cũng dần hồi phục và ngưng tiêm cũng như uống kháng sinh chờ ngày xuất viện. Và cuối cùng, đến ngày 2.8 thì cả nhà 6 F0 trong gia đình đã khỏi bệnh và được toàn tụ tại nhà thật hạnh phúc.

Từ câu chuyện nhỏ của nhà Ngân cũng như hàng ngàn các F0 khác đã khỏi bệnh thì các bạn nếu đang là F0 điều trị ở nhà hay đang ở các khu cách ly thì cũng mau khỏe lại nhé và hãy nhớ luôn giữ tinh thần lạc quan, vui tươi rồi mình sẽ khỏi bệnh, chứ không phải nhiễm bệnh vào các Bệnh viện dã chiến là một đi không trở lại, hay nằm nhà là chờ chết.

Nhiễm Covid đồng nghĩa với cô đơn là ta tự chăm sóc lấy bản thân mọi người chỉ hỗ trợ chứ không làm thay mình được. Vì vậy phải cố ăn uống, vận động nghỉ ngơi, ngủ cho thật ngon để mau khỏe.

Uống thuốc thì phải đúng, nhớ hỏi ý kiến bác sĩ điều trị và đừng tự ý uống kháng sinh, đừng nôn nóng mau muốn hết bệnh rồi uống gấp đôi liều hướng dẫn. Vệ sinh răng miệng, cạo lưỡi thật sạch giúp ăn ngon và mau lấy lại vị giác, rửa mũi súc họng ít nhất ngày 2 lần mọi người nhé…

Trên đây là tất cả hành trình mà cả gia đình mình đã trải qua từ khi nhiễm Covid-19 đến lúc được đoàn tụ hạnh phúc. Mình hy vọng với kinh nghiệm cả 6 F0 trong gia đình đều khỏi bệnh và chiến thắng được Covid-19 của gia đình mình, sẽ giúp các bạn nếu đang nhiễm bệnh sẽ có thêm tinh thần lạc quan và vượt qua được dịch bệnh đang rất căng thẳng này.