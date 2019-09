Hoa hậu Giáng My: 'Một đất nước muốn hùng mạnh phải đi từ tri thức'

Đồng hành cùng Hành trình có sự tham gia của Hoa hậu Giáng My, Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Thùy Dung và ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Hoa hậu Giáng My đem đến nguồn năng lực lượng tích cực và những cảm xúc đặc biệt cho Hành trình Từ Trái Tim vùng sâu - vùng xa miền Đồng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các bạn sinh viên Trường Đại học Tiền Giang. Giáng My chia sẻ rằng: “Gia tài lớn nhất của Giáng My là sách và chỉ có những người uyên thâm, họ mới mang sách đi tặng nhau, khi đọc sách sẽ mở ra một thế giới. Và khi đồng hành cùng Tập đoàn Trung Nguyên, My cảm phục cái tâm - tài - chí - lực của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ - một con người có suy nghĩ lớn thật khác biệt thì mới sáng tạo tâm huyết nên một Hành trình vĩ đại cho nhiều thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam. Điều quan trọng nhất trong mỗi thanh niên khi chúng ta muốn lập nghiệp thì điều đầu tiên phải nghĩ đến tập thể, cộng đồng, đất nước và sách là người bạn trí tuệ, người thầy vĩ đại, chìa khóa đầu tiên dẫn đắt đến một con đường đúng đắn chạm đến thành công. Bởi một đất nước muốn lớn mạnh phải đi từ tri thức và không ngừng học hỏi”.

Chia sẻ với các bạn sinh viên về bí quyết thành công của mình, Hoa hậu Giáng My cho rằng những trải nghiệm đóng phim ngay từ khi còn bé và thực tế cuộc sống đã phần nào giúp chị không ngừng học hỏi để trưởng thành. Đối với chị học phải ứng dụng vào thực tế từ việc nhỏ nhất, từ đó nảy lên những ý tưởng rất tuyệt vời, có thể giúp bạn ứng biến ở mọi hoàn cảnh. Khi thất bại mình càng phải cố gắng và không bao giờ nản lòng, “Ngày mai sẽ tốt lên thôi!”. Bên cạnh đó chính sự chân thành, hết lòng, đam mê và chữ tín - trong ngành nghệ thuật cũng như kinh doanh đã giúp Giáng My thành công và không bỏ phí một giây phút nào của cuộc đời - từng phút trôi qua đều quý giá, có được sức mạnh ý chí, tôn trọng của mọi người.

Cũng trong buổi giao lưu, Hoa hậu Ngọc Hân đã nhận được nhiều tình cảm của các bạn sinh viên khi chia sẻ câu chuyện theo đuổi ước mơ của mình. Ngọc Hân sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, nhưng từ bé cô chỉ đam mê thời trang, mặc dù không nhận được sự ủng hộ của gia đình, Hân vẫn cứ đam mê và theo đuổi đến cùng khát vọng. Lớn lên thì Ngọc Hân được tiếp xúc với nghề người mẫu, rồi đăng quang hoa hậu và thành công với thương hiệu áo dài của riêng mình. Ngọc Hân đã chứng minh không gì là không thể nếu chúng ta cứ quyết tâm và cố gắng mỗi ngày để thực hiện cho bằng được ước mơ.

Hoa hậu Ngọc Hân cảm thấy may mắn khi có cơ hội đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim và Tập đoàn Trung Nguyên Legend đi khắp mọi miền đất nước để giao lưu và tặng sách cho các bạn trẻ. “Hân mong muốn những trải nghiệm và chia sẻ của mình góp phần truyền cảm hứng cho các bạn, ít nhất là việc đọc sách, khởi nghiệp cũng như học tập trau dồi tri thức. Đó cũng là lý do Hân gắn bó với Trung Nguyên và Hành trình để tiếp tục cần mẫn, lan tỏa từng chút một với các người đồng hành khác giúp cho các bạn trẻ có thêm động lực cố gắng trong học tập, công việc, cuộc sống và từ đó có thể thành công, đất nước mới mạnh”, Ngọc Hân nói.

Á hậu Thùy Dung gắn bó với Hành trình từ rất lâu, cùng Hành trình vượt qua bao chặng đường không chỉ truyền cảm hứng về một khát vọng vĩ đại cho các bạn trẻ, mà ngay chính bản thân Dung cũng vẫn học hỏi được rất nhiều từ những anh chị đi trước nhận định: “Các bạn sinh viên bây giờ, được học tập và tiếp thu trí tuệ từ rất sớm đấy là hành trang để bạn tự tin bước vào đời”. Cách đây 3 năm, Thùy Dung từ là một cô sinh viên nhút nhát nhưng với quyết định thay đổi bản thân đã trở thành một MC song ngữ. Dung đã quyết định đặt mình vào thử thách, làm những điều trước đây chưa dám làm như tham gia các cuộc thi trong trường rồi tiến tới cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. “Khi bạn yếu kém cái gì thì các bạn cứ dấn thân, đặt mình vào tình thế không thể rút lui được thì đó chính là bài học dễ dàng và nhanh chóng nhất để thành công. Khi chúng ta làm đủ nhiều chúng ta sẽ giỏi”, Thùy Dung tâm đắc chia sẻ.

Không khí của buổi giao lưu trở nên hào hứng và sôi nổi vì có mặt của nữ ca sĩ Để Mị nói cho mà nghe tại đây Hoàng Thùy Linh đã trải lòng mình với các bạn sinh viên: “Khi được gặp gỡ các bạn sinh viên ngày hôm nay, Linh như được tiếp thêm những năng lượng tích cực. Cảm ơn Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tạo điều kiện để Linh có cơ hội được gần hơn với các bạn sinh viên. Mong rằng những trải nghiệm của Linh và những cuốn sách quý mà Hành trình Từ Trái Tim trao tặng sẽ giúp các bạn có thêm động lực trên con đường chinh phục đam mê, khát vọng của bản thân”.

Cuộc đời Hoàng Thùy Linh lận đận như ca khúc “bánh trôi nước” và để có được thành công như hiện tại thì bản thân cô cũng trải qua không ít thất bại. Cô chia sẻ thêm: “Khi số phận đặt bạn vào một bước tường, chỉ có hai lựa chọn đi tiếp hoặc là chết thì Linh chọn thay đổi mình để đi tiếp, không cho phép mình được ngừng lại. Những lúc khó khăn nhất thì sách là người bạn thân nhất vì sách quý là nguồn ánh sáng tri thức của cuộc đời bạn. Các bạn trẻ sinh viên, thanh niên Việt Nam thật may mắn khi được Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết chọn 5 cuốn sách quý từ Hành trình Từ Trái Tim trao tặng: Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm, Không bao giờ thất bại, tất cả là thử thách”.

Hào hứng khi được tham gia Hành trình, Phạm Bảo Trân - sinh viên năm 3 Trường đại học Tiền Giang bày tỏ: “Giao lưu với đoàn Hành trình Từ Trái Tim em đã học hỏi được rất nhiều điều. Mỗi cuốn sách là một ý nghĩa hay và đó là hành trang quý báu giúp chúng ta khởi nghiệp sau này. Em từng đọc cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu và đem lại cho em rất nhiều điều bổ ích. Mình muốn làm giàu thì phải có sức trẻ, muốn có sức trẻ thì phải năng nổ và nhiệt huyết hơn trong mọi hành trình, trong mọi thử thách”.

Cùng ngày, Hành trình đã mất hơn 3 giờ đồng hồ để vượt qua con đường làng chật hẹp, lởm chởm đầy ổ gà, mặt đường sình lầy, tiếp tục vượt sông qua hai chiếc phà để đem sách quý đến với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Đại, Bến Tre. Xúc động trước tấm chân tình của đoàn Hành trình, đồng chí Trương Quốc Toàn - Chính trị viên Đồng biên phòng Cửa Đại, chia sẻ: “Cảm ơn Hành trình đã đi quãng đường rất dài đến biên giới xa xôi của Bến Tre để giao lưu và trao tặng sách cho các chiến sĩ. Hành trình rất ý nghĩa, thiết thực tạo ra luồng sinh khí mới cho đơn vị, cơ hội để các chiến sĩ có thể học hỏi từ những nhân vật đã thành công. Bộ 5 cuốn sách mà Hành trình đã trao tặng sẽ giúp các chiến sĩ trang bị thêm kiến thức, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong thời bình”.

Hôm nay, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục mang ánh sáng tri thức đến các bạn sinh viên Trường cao đẳng Bến Tre, Trường THPT Lê Hoài Đôn và người dân huyện Thạnh Phú, Bến Tre - Xứ Dừa - quê hương của Đồng khởi.