Học thuyết lấy con người làm trung tâm

Với nội dung cốt lõi là tự do và vai trò quyền lực của nhân dân, tư tưởng của Marx về một nền dân chủ chân chính, tiến bộ vẫn còn nguyên giá trị dù ngày nay cuộc sống đã có nhiều thay đổi vô cùng to lớn so với thời đại Marx sống